Lewis Hamilton a reușit ceea ce a așteptat de când a îmbrăcat pentru prima dată combinezonul roșu al celor de la Ferrari. Britanicul a obținut primul pole position pentru celebra Scuderie italiană într-o sesiune de calificări dramatică, în care l-a învins pe George Russell pentru numai nouă miimi de secundă.

Lewis Hamilton va pleca din pole position în Marele Premiu al Mexicului, după o sesiune de calificări spectaculoasă desfășurată pe circuitul Autódromo Hermanos Rodríguez din Ciudad de Mexico. Pilotul Ferrari a obținut cel mai bun timp în ultima parte a calificărilor. Performanța sa a fost cu atât mai impresionantă cu cât diferența față de principalul rival a fost de numai nouă miimi de secundă. La 41 de ani, septuplul campion mondial a intrat din nou în istoria Formulei 1 și și-a îmbunătățit propriul record de plecări din pole position. Britanicul și-a trecut astfel în cont al 105-lea pole position din carieră, consolidându-și recordul absolut în această categorie.

George Russell, de la Mercedes, a încheiat pe locul secund, în timp ce coechipierul lui Hamilton, Charles Leclerc, a completat primele trei poziții. Max Verstappen a încheiat calificările pe locul patru, însă va pierde o poziție pe grila de start din cauza unei penalizări primite în urma unui incident cu Liam Lawson în antrenamentele de vineri. Astfel, Andrea Kimi Antonelli va avansa pe poziția a patra. Pilotul Mercedes, se află într-o poziție favorabilă și are posibilitatea să devină după cursa din această seară, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Pentru a-și asigura matematic titlul, chiar în Mexic, un loc în primii nouă îi este suficient lui Antonelli, indiferent de rezultatele rivalilor. De cealaltă parte, George Russell și Lewis Hamilton speră să amâne deznodământul campionatului. Cursa principală este programată în această seară de la ora 22.00, iar piloții vor avea de parcurs 71 de tururi.