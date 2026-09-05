AS Monaco a revenit de la 0-1 și a învins-o pe PSG, scor 2-1, chiar la Paris. Formația lui Filipe Luís are punctaj maxim după primele trei etape din Ligue 1, în timp ce campioana Franței continuă să aștepte prima victorie din noul sezon de campionat.

PSG venea după două remize cu 2-2 în care fusese nevoită să recupereze, însă de această dată a început mai bine. Désiré Doué și Achraf Hakimi au construit una dintre primele acțiuni periculoase, dar Lukas Hradecky a intervenit la șutul lui Doué, iar Khvicha Kvaratskhelia a trimis apoi peste poartă.

Presiunea parizienilor a dat rezultate după jumătate de oră. Kvaratskhelia a centrat din partea stângă, iar Marquinhos a deviat mingea cu pieptul în poartă pentru 1-0. Georgianul putea dubla avantajul la scurt timp, însă Hradecky s-a opus șutului său.

Monaco a amenințat pentru prima dată poarta adversă abia în prelungirile primei reprize, când Paris Brunner a finalizat pe lângă.

Monaco a întors meciul după pauză

PSG a rămas echipa mai periculoasă și în debutul părții secunde. Maghnes Akliouche, venit chiar de la Monaco, a încercat să marcheze împotriva fostei sale echipe după o fază fixă, însă Hradecky a fost din nou atent.

Egalarea a venit însă înainte de împlinirea unei ore de joc. Jordan Teze a trimis o centrare în careu, iar Nazinho a înscris cu capul. A fost primul șut pe poartă al lui Monaco în această partidă.

PSG a continuat să atace, dar oaspeții au lovit din nou cu 18 minute înainte de final. Aleksandr Golovin a renunțat la varianta șutului de la distanță și i-a pasat lui Stanis Idumbo. Dintr-un unghi dificil, acesta l-a învins pe Matvey Safonov la colțul scurt și a întors complet scorul.

Gol anulat pentru PSG pe final

Parizienii au crezut că evită din nou înfrângerea în ultimele minute, când Ferran Torres a trimis mingea în poartă. Reușita a fost însă anulată pentru ofsaid, iar Monaco a păstrat avantajul până la final.

Formația din Principat a ajuns astfel la trei victorii consecutive în campionat împotriva lui PSG, performanță pe care nicio echipă nu o mai reușise în Ligue 1 contra parizienilor după preluarea clubului de către proprietarii din Qatar.

Formația din Principat a ajuns astfel la trei victorii consecutive în campionat împotriva lui PSG, performanță pe care nicio echipă nu o mai reușise în Ligue 1 contra parizienilor după preluarea clubului de către proprietarii din Qatar.

Monaco are cinci victorii din cinci meciuri în toate competițiile sub comanda lui Filipe Luís. De partea cealaltă, PSG a ajuns la patru partide consecutive fără succes în Ligue 1, pentru prima dată din 2023, scrie flashscore.ro.