Trofee, medalii, obiecte de colecție și imagini cu cele mai emblematice momente ale carierei gimnastei de nota „10”, Nadia Comăneci. La Chișinău a fost inaugurată o expoziție dedicată adolescentei din România, care acum 50 de ani la Jocurile Olimpice din Montreal, a devenit un simbol al perfecțiunii. Numele Nadiei Comăneci, căreia în România i-a fost dedicat anul 2026, este cunoscut în toată lumea, iar până mâine toți doritorii pot afla mai multe despre cea care continuă să inspire generații de copii.

Expoziția întitulată „Poduri olimpice: Nadia Comăneci la Chișinău” și-a deschis porțile vizitatorilor ieri la Palatul Republicii, iar astăzi a avut loc inaugurarea oficială.

Grupuri de copii, care fac primii pași în lumea gimnasticii, au avut ocazia să îi transmită poze cu mesaje legendarei sportive.

„ Nadia este o legendă din România și este o inspirație pentru moldoveni. ”

În România, anul 2026 a fost instituit „Anul Nadia Comăneci”, deoarece s-au împlinit exact 50 de ani de la performanța istorică la Olimpiada din Montreal. Cu această ocazie, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României a adus expoziția peste Prut.

Constantin-Valentin RĂDUCANU, DIRECTOR DRRM CU ATRIBUȚII DE SECRETAR DE STAT: „ Ne dorim ca aceste punți care vin dinspre România, prin personalitățile din România și cei care au făcut performanță, să încurajeze tânăra generație de aici să lucreze mai mult, să își dorească să obțină mai mult.”

Nadia Comăneci, care acum două zile a împlinit 65 de ani, este stabilită în Statele Unite și nu a putut să fie prezentă la eveniment, dar a transmis un mesaj video.

„ Nu vă temeți niciodată să viseți la nota 10. drumuri spre excelență, cele muncă și perseverență, dar fiecare antrenament vă aduce mai aproape de podium. Voi sunteți mândria și viitorul nostru. Vă mulțumesc pentru această îmbrățișare caldă și vă promit că ne vom vedea curând la Chișinău”

Virgil MUNTEANU, VICEPREȘEDINTELE FUNDAȚIEI „NADIA COMĂNECI”: „ Un om foarte sufletist și normal. Deci dacă mă întrebați pe mine, Nadia a rămas un om absolut ca oricare dintre noi. Singurul lucru care îi lipsește în momentul ăsta este timpul.”

În cadrul expoziție a fost prezentat și un filmuleț documentar, lansat în cadrul Festivalului de Film Internațional Transilvania. Fragmentul va face parte dintr-o peliculă documentară, care va fi lansată anul viitor.

Mihai COVALIU, PREȘEDINTELE COMITETULUI OLIMPIC DIN ROMÂNIA: „ Asta este cea mai importantă medalie pe care Nadia a câștigat-o și anume această moștenire care îi inspiră pe copii din generație în generație.”

Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial la doar 14 ani, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, unde a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. De-a lungul carierei, a devenit de două ori campioană mondială, de nouă ori campioană europeană și a cucerit în total cinci medalii olimpice de aur.

Expoziția „Poduri olimpice: Nadia Comăneci la Chișinău” va putea fi văzută și mâine la Palatul Republicii. Accesul vizitatorilor este gratuit.