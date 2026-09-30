Naționala Moldovei de fotbal a obținut primul punct în noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii au remizat cu reprezentativa Insulelor Feroe, scor 1 la 1, într-un meci disputat pe stadionul Zimbru din Chișinău. Elevii lui Lilian Popescu au fost foarte aproape de victorie având și alte două bare.

Arcadie Munteanu
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După un debut cu o înfrângere în fața Slovaciei, naționala țării noastre a fost mai activă la începutul meciului de acasă în fața Insulelor Feroe. În minutul 15, Victor Stînă a șutat din afara careului, iar balonul, deviat, a zburat pe deasupra porții. Peste 7 minute, Vladimir Fratea a pătruns în careu și a șutat, dar iarăși mult peste poarta feroezilor. Iar în minutul 25, arbitrul a dictat un penalty în poarta tricolorilor. Dmitri Mandrîcenco a faultat un adversar în careu. Căpitanul feroezilor, Viljormur Davidsen, a transformat lovitura de la 11 metri, iar nordicii au preluat conducerea. Moldovenii au răspuns prin faza lui Danila Forov, care a tras la poartă, însă s-a opus fundașul Andrias Edmundsson, blocând mingea aproape de linia porții. 

Petru Popescu putea egala pe final de repriză, atunci când Oleg Reabciuk a centrat de pe banda stângă în careu, iar atacantul lui Petrocub Hâncești a lovit mingea cu capul și a trimis-o pe lângă poartă. După venirea de la cabine echipa din Insulele Feroe a avut parte de o prima fază periculoasă. O centrare în careu l-a găsit pe Samuel Chukwudi, care a șutat defectuos din apropiere și nu a nimerit poarta lui Celeadnic. În minutul 57, după o lovitură liberă, mingea a ajuns la Nichita Moțpan, care a tras de la marginea careului, dar direct în mâinile portarului advers. Feroezii au răspuns prin șutul lui Andrias Edmundsson din apropiere, iar balonul a trecut iarăși pe lângă poarta moldovenilor. Într-un final, în minutul 66, Moldova a egalat. Intrat pe teren în partea a doua, Sergiu Perciun a executat superb o lovitură liberă și a înscris dintr-un unghi complicat.

După alte 3 minute, același Perciun putea să-i aducă pe tricolori în avantaj cu un șut bombă, dar balonul a lovit bara din partea stângă a porții. Finalul de meci i-a aparținut în totalitate echipei pregătite de Lilian Popescu. În minutul 88, Nichita Moțpan a fost aproape și el de gol, după ce a recepționat mingea în careu și a șutat, dar a lovit bara transversală. Iar în prelungiri, Nicky Cleșcenco a trecut și el pe lângă gol, a șutat, dar portarul nordicilor a fost pe fază și a respins. Scor final 1 la 1, iar Moldova scapă printre degete victoria.

Lilian POPESCU, SELECȚIONER MOLDOVA: „În pauză am discutat cu băieții, staff-ul tehnic, cu toții și le-am spus să nu dea mâinile în jos că o să ne întoarcem meciul și o să învingem. Puțin nu ne-a reușit. Clar că în fotbal contează rezultatul, dar m-a bucurat atârnarea băieților și prestația lor. Au prins puțin curaj și încredere și ne dorim să continuăm tot așa înainte. ”

Pentru selecționata noastră urmează meciul din deplasare cu reprezentativa Kazahstanului. Tricolorii au plecat deja spre Astana, acolo unde vor disputa vineri, 2 octombrie, cel de-al treilea meci din Liga națiunilor.

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