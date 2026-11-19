Măiestria și talentul nu pot dispărea. Neymar Junior marchează din penalty și cu ochii închiși. Superstarul brazilian a înscris o lovitură de pedeapsă într-o competiție demonstrativă pentru o echipă la care este președinte și a sărbătorit cu o mască pe față.

Neymar a profitat de o regulă specială a competiției, ce le permite președinților de echipă să execute penalty-uri. Brazilianul nu era îmbrăcat în echipament de joc și ca să-și facă misiunea și mai dificilă, a pus o mână la ochi ca să nu poată vedea. Chiar și așa, Neymar a șutat ideal și a înscris, iar în timp ce sărbătorea și-a pus pe față masca lui Batman, supereroul său preferat.

Până la urmă echipa sa, Furia, a pierdut meciul din Kings League, o competiție demontrativă de fotbal, 7 versus 7, în care există multe reguli inedite, participând și multe vedete.

Neymar a profitat de pauza internațională la Santos pentru a veni la meciul echipei sale din Kings League. Santos este pe locul opt în Brazilia, vedeta echipei având 18 contribuții de gol în 28 de dueluri.