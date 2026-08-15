Nicky Cleșcenco a strălucit în tricoul formației Kilmarnock. Fotbalistul moldovean a înscris în minutul 89 golul victoriei în Cupa Ligii din Scoția, așa că echipa sa a ajuns în sferturile competiției.

Kilmarnock a câștigat grupa sa din Cupa Ligii și a dat în optimi peste gruparea Ayr din liga secundă, care a deschis scorul repede. În minutul 39, atacantul moldovean Nicky Cleșcenco a intrat pe teren de pe banca de rezerve, iar la câteva faze distanță echipa sa a egalat. Kilmarnock a început prost și repriza secundă, încasând încă un gol. Michael Schjonning-Larsen a stabilit iarăși echilibrul pe tabelă, iar în minutul 89 Cleșcenco a dat lovitura de grație.

Portarul a fost incomodat de un fundaș și a scăpat mingea din mâini, iar Nicky Cleșcenco a trimis superb peste toți adversarii. Kilmarnock s-a impus cu 3 la 2 și a acces în sferturile Cupei Ligii. Pentru fotbalistul moldovean de 25 de ani a fost a treia prezență în șapte meciuri ale sezonului, fiind și primul gol. Fiul fostului selecționer al naționalei Moldovei, Serghei Cleșcenco, s-a transferat în Scoția la început de an și a prins cinci partide în sezonul trecut, în care a marcat o dată pentru Kilmarnock.