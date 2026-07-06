Novak Djokovic a stabilit un nou record uluitor. La 39 de ani, legenda în activitate, l-a devansat pe Roger Federer în clasamentul tenismenilor cu cele mai multe partide câștigate la Wimbledon. Sârbul s-a calificat în faza sferturilor.

Novak Djokovic a început ezitant duelul contra lui Roman Safiullin. Rusul venit din calificări a condus cu 5 la 2 în primul set, pe care l-a pierdut la tiebreak. Meciul a avut patru acte, celelalte încheindu-se cu scorul de 6 la 3. Novak Djokovic a ajuns la 106 victorii obținute pe iarba de la Wimbledon, având cu un meci mai mult câștigat despre marele rival al generației sale, Roger Federer.

Elvețianul, însă, are opt titluri la Londra, cu unul mai mult decât Djokovic. Sârbul de 39 de ani s-a calificat în runda sferturilor, unde va juca împotriva lui Felix Auger-Aliassime, favoritul numărul 3 al turneului.