Novak Djokovic este incredibil și la 39 de ani. Cel mai titrat tenismen din toate timpurile la turneele de Mare Șlem a câștigat o bătălie epică de peste cinci ore și s-a calificat în semifinale la Wimbledon. Sârbul va da peste cel mai incomod advesar posibil, Jannik Sinner, care l-a bătut și anul trecut în aceeași fază a turneului.

Primul set a al confruntării a arătat că va urma un meci excepțional sub semnul echilibrului. Ambii tenismeni și-au câștigat serviciul, ajungându-se la tie-break. Novak Djokovic a avut cinci mingi de set, iar Felix Auger-Aliassime trei, sârbul câștigând cu 12 la 10 într-un final. În partea secundă, canadianul a făcut break în cel mai potrivit moment, când era 4 la 3 în favoarea sa, așa că a învins cu 6 la 3. Scorul s-a repetat, doar că de această dată în favoarea lui Djokovic.

În al patrulea act a fost un nou tiebreak, câștigat de Aliassime. După 2 la 2 la general a urmat setul decisiv. S-a mers punct în punct și nimeni nu greșit la serviciu, așa că învingătorul s-a decis la super tie-break. Veteranul de 39 de ani, cu atât de multe momente asemănătoare în cariera sa a găsit forțe pentru un ultim asalt și a învins cu 10 la 4.

Partida de 5 ore și 14 minute a fost cel mai lung sfert din istoria Wimbledon, dar și cea mai lungă confruntare pentru Djokovic pe iarba londoneză. Cât Messi spulberă recorduri la Mondialul de fotbal, tenismenul din Serbia scrie istorie pe terenul de tenis, consolidându-și recordul de victorii la Wimbledon – 107 meciuri câștigate.

Novak DJOKOVIC, TENISMEN: „ - Messi, la 39 de ani, continuă să marcheze goluri, iar tu câștigi după 5 ore și 15 minute.

- Ar fi fumos să pot juca 90 de minute ca și el.”

Novak Djokovic a fost campion de șapte ori la Wimbledon, iar la ultimele opt participări a ajuns de fiecare dată cel puțin în semifinale. Anul trecut s-a oprit în această rundă, când l-a învins Jannik Sinner. Bătălia se va reedita la această ediție, italianul având statistica de partea sa. Campionul în exercițiu și actualul lider al clasamentului mondial a câștigat cinci dintre ultimele șase confruntări împotriva lui Novak Djokovic. Pe cealaltă parte a tabloului, abia astăzi au fost programate celelalte două sferturi de finală: Flavio Cobolli versus Arthur Fery și Taylor Fritz versus Alexander Zverev.