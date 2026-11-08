O nouă performanță de răsunet pentru fotbalul moldovenesc. Andrei Martin a cucerit tot ce se putea în acest sezon în Kazahstan. După ce a devenit campion cu Ordabasî, tehnicianul moldovean a pus mâna și pe Cupa țării. Echipa sa a făcut spectacol în finală, unde a învins-o pe Kaisar cu 4 la 1. Astfel, Martin a reușit primul event din istoria clubului și a încheiat sezonul cu două trofee importante.

Formația Ordabasî este regina fotbalului kazah în 2026. După câștigarea campionatului, gruparea pregătită de Andrei Martin a cucerit ieri și Cupa Kazahstanului, după o victorie categorică în fața celor de la Kaisar. Meciul a început perfect pentru elevii moldoveanului Andrei Martin. Sultanbek Astanov a deschis scorul încă din minutul 7, iar Ordabasî a continuat să atace. În minutul 40, norvegianul Bjorn Johnsen a dublat avantajul, astfel că formația tehnicianului moldovean a intrat la cabine cu 2 la 0.

După pauză, Ordabasî nu a redus ritmul. David Abagna a înscris pentru 3 la 0 în minutul 60, iar peste alte 11 minute Elhan Astanov a făcut 4 la 0.

Kaisar a reușit să marcheze golul de onoare în minutul 85, prin Agostinho, însă trofeul era deja decis. Scor final, 4 la 1 pentru Ordabasî. Pentru clubul din Șîmkent, acesta este al treilea trofeu al Cupei Kazahstanului, după succesele din 2011 și 2022. Mai mult, victoria din finală a consfințit o performanță fără precedent pentru echipă, Ordabasî cu moldoveanul Andrei Martin la cârmă a reușit primul event din istoria sa, câștigând atât cupa cât și campionatul. Antrenorul moldovean, Andrei Martin are 52 de ani și este originar din Chișinău.

În staff-ul tehnic al formației din Șîmkent mai activează alți doi specialiști moldoveni, Marcel Reșitca - antrenor secund, și Denis Romanenco - antrenor de portari. Contractul lui Andrei Martin expiră pe 30 noiembrie, iar conducerea clubului urmează să decidă dacă îi va prelungi înțelegerea. Înainte de aventura din Kazahstan, acesta a pregătit formații precum Dacia Buiucani și Petrocub Hîncești. Cu echipa din Hîncești a reușit eventul în sezonul 2023-2024, câștigând campionatul și Cupa Moldovei.