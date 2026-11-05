După o pauză internațională controversată, marcată de plecarea neașteptată din cantonamentul naționalei și de absența de la meciurile cu Danemarca și Norvegia, Cristiano Ronaldo a anunțat că nu va mai reprezenta echipa națională a Portugaliei.

Deținător al recordului mondial de meciuri jucate pentru națională, cu 234 de selecții la nivel senior, și de goluri marcate, cu 146 de reușite, Cristiano Ronaldo are ca momente de vârf ale carierei sale la națională câștigarea Euro 2016, în Franța, precum și două ediții ale Ligii Națiunilor, în 2019 și 2025, după finala de la Euro 2004, disputată pe teren propriu.

Ultimul meci pentru echipa națională a fost victoria împotriva Țării Galilor (1-0), disputată pe 24 septembrie, în prima etapă a Grupei A4 din Liga Națiunilor.

Ultimul gol marcat în tricoul naționalei portugheze a fost însă înregistrat în victoria împotriva Croației (2-1), în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, pe 3 iulie, la Toronto, dintr-o lovitură de pedeapsă transformată.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo: „Portugalia va fi mereu parte din mine”

Fotbalistul lui Al-Nassr și-a început mesajul de despărțire cu o declarație despre legătura sa cu echipa națională.

„Către portughezi: a sosit ziua în care trebuie să înapoiez tricoul cu numărul 7 al naționalei noastre. Nu l-am simțit niciodată ca fiind exclusiv al meu, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta, de a-l apăra și de a-l duce cu mine pe stadioanele din întreaga lume. Astăzi a sosit momentul să-l predau viitorului.

Nu a fost o decizie ușoară, pentru că există decizii care nu se iau doar cu mintea, ci cu inima. Se încheie un parcurs care a început în august 2003 și mi-a schimbat viața pentru totdeauna.

Când privesc înapoi și mă gândesc la tot ce am trăit în echipa națională, nu văd doar meciuri, goluri, recorduri sau trofee. Văd oameni. Văd emigranți care, timp de 90 de minute, simțeau Portugalia puțin mai aproape. Văd milioane de portughezi pe care nu i-am cunoscut niciodată personal, dar care fac parte din viața mea. La urma urmei, fotbalul este mult mai mult decât un joc. Fotbalul înseamnă oameni.

De-a lungul întregii mele cariere în echipa națională am căutat să-mi depășesc limitele: am vrut să câștig, să fac mai bine, să scriu istorie. Am fost mereu exigent cu mine însumi. Am vrut mereu mai mult. Am crezut mereu că putem ajunge mai departe și am dat tot ce am avut pentru acest tricou.

Au fost după-amieze și seri perfecte, victorii pe care nu le voi uita niciodată și înfrângeri pe care încă mi-e greu să mi le amintesc. Am eșuat și eu, am suferit și eu, au fost și momente în care nu am reușit să le ofer portughezilor ceea ce își doreau atât de mult, dar nu am renunțat niciodată și, mai presus de toate, nu am încetat niciodată să mă simt mândru că reprezint Portugalia."

„Golurile trec, recordurile rămân în muzee”. Ce spune Ronaldo despre moștenirea sa

„De-a lungul acestor ani am învățat lucruri foarte simple: golurile trec, recordurile rămân în muzee, recordurile ajung să fie depășite, dar există ceva ce timpul nu reușește niciodată să șteargă: locul pe care îl ocupăm în inimile oamenilor.

Dacă v-am făcut vreodată fericiți, dacă un gol al meu v-a determinat să îmbrățișați pe cineva, să uitați de o grijă sau să vă simțiți mândri de țara noastră, atunci totul a meritat, pentru că asta înseamnă, de asemenea, să fii portughez. Suferim împreună, ne ridicăm împreună. Credem din nou.

Portugalia va avea mereu nevoie de tineri care să viseze, de jucători care nu renunță, de noi generații care să creadă că este posibil să ajungă acolo unde nimeni nu a ajuns, pentru că o țară care continuă să creeze noi eroi este o țară care nu încetează niciodată să creadă în ea însăși”, a transmis Cristiano Ronaldo.

Mesajul de adio pentru colegi, familie și suporteri

„Colegilor mei din națională, vreau să le adresez câteva cuvinte speciale. Vă mulțumesc pentru fiecare alergare, pentru fiecare îmbrățișare, pentru fiecare discuție, pentru fiecare moment de tăcere înainte de a intra pe teren, pentru fiecare victorie pe care am sărbătorit-o împreună și pentru fiecare înfrângere care ne-a făcut mai puternici. Am avut privilegiul de a fi căpitanul vostru, dar niciun căpitan nu merge singur, iar voi faceți parte din istoria mea.

Tuturor antrenorilor, conducătorilor, medicilor, fizioterapeuților, îngrijitorilor vestiarului, angajaților și atâtor oameni care au lucrat alături de mine de-a lungul tuturor acestor ani, vă mulțumesc. Mulți dintre voi nu ați apărut niciodată în fotografii, dar fără voi niciuna dintre aceste fotografii nu ar fi fost posibilă.

Familiei mele, vă mulțumesc că ați împărtășit acest vis cu mine, vă mulțumesc că ați înțeles absențele, sacrificiile și momentele în care echipa națională a trebuit să ocupe un loc care vă aparținea și vouă. Dacă am ajuns atât de departe, a fost pentru că am mers mereu mână în mână.

Iar portughezilor, tuturor celor împrăștiați prin lume, vreau să vă spun un ultim lucru: există o imagine pe care o voi păstra mereu cu mine, momentul în care începe imnul național. Mă uit în jur, îi văd pe colegii mei, tribunele, văd copii, mame, tați și bunici, portughezi care au venit de atât de departe doar pentru a fi acolo. În acele minute, încetăm să mai fim diferiți. Nu mai există cluburi, clase sociale, culori, profesii, nu mai există opinii. Există doar o singură pasiune: Portugalia!”, a conchis CR7, scrie flashcore.ro