Fundașul Barcelonei și naționalei Spaniei, Pau Cubarsi, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al lumii de revista Tuttosport. Ibericul de 19 ani a primit trofeul „Golden Boy”, fiind al patrulea jucător al Barcelonei, care cucerește titlul la ultimele șase ediții.

Pau Cubarsi nu a avut rivali în cursa pentru trofeu, jurnaliștii oferindu-i 475 de puncte din 500 posibile. Fundașul central a obținut cu aproximativ 250 de puncte mai mult decât al doilea clasat, Yan Diomande de la Real Madrid. Premiul este recunoașterea unui 2026 spectaculos. La doar 19 ani, fundașul central a fost jucător de bază la naționala Spaniei, care a devenit vara campioană mondială, și este un pilon la FC Barcelona. Jucătorii catalani au acaparat premiul, Gavi, Pedri și Lamine Yamal cucerind-ul în ultimii șase ani. Conform regulamentului, câștigătorii nu sunt eligibili la următoarele ediții, fiind admiși candidații de până la 21 de ani.

Pau CUBARSI, FUNDAȘ „FC BARCELONA”: „ Nu pot să uit să mulțumesc familiei și prietenilor, care au fost alături mereu, dar și staff-ului și jucătorilor de la FC Barcelona și naționala Spaniei. Adevărul este că nimic nu ar fi fost posibil fără ei în acest an spectaculos. ”

Tot la Barcelona a ajuns și premiul celui mai bun președinte de echipă, Joan Laporta fiind desemnat câștigător. La categoria feminină, cea mai bună tânără jucătoare a devenit Felicia Schroder de la Real Madrid. Au fost aleși și cei mai buni tineri din Italia: Honest Anahor la băieți și Giulia Galli la fete. Totodată, Erling Haaland a fost votat „Golden player”, după ce a fost golgheter în Premier League și a avut o Cupă Mondială reușită cu Norvegia.

Alessia Russo, jucătoarea de la Arsenal Londra, a luat titlul feminin. Tuttosport a anunțat câștigătorii celei de-a 24 ediții a galei, unde au votat 50 de jurnaliști de profil. Ceremonia de decernae a premiilor va avea loc pe 14 decembrie la Torino.