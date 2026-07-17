Iar în Liga Conferinței, dubla manșă dintre Hamrun și Runavik a fost decisă de un penalty controversat. Maltezii au rămas nemulțumiți, după ce arbitrul a acordat lovitură de pedeapsă pentru că un jucător al maltezilor a atins mingea cu mâna, crezând că a părăsit terenul.

La o fază din minutele adiționale în cadrul căreia un jucător de la Runavik a încercat din răsputeri să țină mingea în teren, cei de la Hamrun au considerat că a trecut linia complet și e out de poartă. În realitate, arbitrul nu indicase că balonul a ieșit în afara terenului.

Căpitanul celor de la Hamrun, Emerson, a vrut să reia meciul repede și a oprit mingea cu mâna, care ar fi părăsit suprafața de joc într-adevăr, conform reluărilor. Totuși, centralul din Luxemburg a dictat penalty și echipa din Insulele Feroe, Runavik, a reușit să marcheze golul care i-a adus victoria cu scorul general de 3 la 2. Emerson a izbucnit în lacrimi și a cerut să fie schimbat, iar maltezii au protestat, arbitrul fiind escortat de polițiști după fluierul final.