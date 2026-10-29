Patru decenii dedicate sportului și generații de copii învățați să lupte, să muncească și să nu renunțe. La Florești, un turneu internațional de lupte greco-romane a adunat peste 100 de copii din Republica Moldova, România și Ucraina. Competiția din acest an a fost dedicată antrenorului emerit al Republicii Moldova, Iurie Bogdan, care a împlinit 40 de ani de activitate la Școala Sportivă din Florești.

Pe saltea fiecare secundă contează, iar lupta pentru medalii este aprigă. Competiția de la Florești a reunit peste o sută de luptători din trei țări, iar fiecare duel le-a adus experiență, confruntările cu adversari din alte țări ajutându-i să-și descopere punctele forte și să înțeleagă ce mai au de îmbunătățit.

Dumitu GULCA, LUPTĂTOR: „Aș vrea să fie cât mai multe turnee în Republica Moldova, iar adversarii să fie pe măsură ca să ajungem la un rezultat binemeritat.”

Aureliu TÎLTU, LUPTĂTOR: „Îmi pare un turneu destul de complicat, greu, dar sunt foarte bucuros că se organizează astfel de turnee în Republica Moldova. ”

La actuala ediție au fost invitați participanți din țările vecine, România și Ucraina.

Serhey BEREZHOK, LUPTĂTOR DIN UCRAINA: „Am venit aici să lupt ca să obțin experiență și să obțin cunoștințe.”

Frații Andrei și Sebastian Aștefănoaei au venit de la Botoșani, fiecare cu propriile obiective.

Sebastian AȘTEFĂNOAEI, LUPTĂTOR DIN ROMÂNIA: „M-ar ajuta să devin mai bun, să trec peste emoții și trac.”

Andrei AȘTEFĂNOAEI, LUPTĂTOR DIN ROMÂNIA: „Mi s-a părut interesant, concurenții au fost destul de puternici. ”Dincolo de medalii, turneul a fost și un omagiu adus antrenorului emerit care și-a dedicat patru decenii formării noilor generații de sportivi.

Iurie BOGDAN, ANTRENOR DE LUPTE: „În 40 de ani de lucru la Școala Sportivă, cel mai important pentru mine a fost să lucrez antrenor, să lucrez sincer, să iubesc copiii și munca mea. ”

În tot acest timp, au fost educați nu doar tineri luptători. Aici au crescut și generații de antrenori, care duc mai departe pasiunea pentru acest sport.

Veaceslav BRUMA, ANTRENOR DE LUPTE: „Prin muncă, muncim, selectăm copii, mergem la competiții. Cel mai important este colaborarea cu părinții și copiii, care sunt exemplari. ”

Turneul internațional de la Florești a fost astfel nu doar o competiție pentru distincții, ci și o primă ediție în cinstrea antrenorului care și-a dedicat patru decenii formării noilor generații și dezvoltării luptelor greco-romane.