Și campioana Moldovei, Petrocub Hîncești, practic, este la un meci distanță de a fi eliminată din cupele europene. În prima manșă din turul doi preliminar al Ligii Conferinței, echipa noastră a fost învinsă cu 3 la 0 de Borac Banja Luka.

După ce a încasat un gol în prima repriză, când a fost dominată la toate capitolele, Petrocub a încercat să echilibreze jocul în actul secund, dar tot Borac a controlat partida. Gruparea bosniacă s-a adaptat mai bine condițiilor meteo, orașul Banja Luka fiind lovit de o ploaie puternică și a marcat de alte două ori în actul secund.

Așadar, după eliminarea dură din Liga Campionilor, când a cedat cu 1 la 6 contra grupării Egnatia, Petrocub este pe cale să părăsească și turul doi preliminar din Conference League, ceea ce i-ar încheia parcursul european.

Campioana Moldovei are nevoie de o revenire miraculoasă de la scorul de 0 la 3 în returul programat pe 30 iulie la Chișinău.

