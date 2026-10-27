Două goluri pe final au schimbat ierarhia în Ligue 1. Paris Saint-Germain a învins-o aseară pe Lyon cu 2 la 0 și a urcat pentru prima dată în acest sezon pe primul loc. Parizienii au obținut victoria într-un duel dificil și au trecut în fruntea clasamentului, lansând un semnal clar în lupta pentru supremația fotbalului francez.

Parisul are, în sfârșit, liderul pe care îl aștepta. Paris Saint-Germain a învins-o pe Lyon cu 2 la 0 și a urcat pentru prima dată în acest sezon pe primul loc. Repriza întâi a fost una echilibrată, una în care PSG a avut inițiativa și a încercat să găsească breșa în apărarea adversă, însă Lyon a rezistat presiunii și a fost periculoasă pe contraatac, ratând câteva ocazii bune.

După reluare, gazdele au mărit presiunea. João Neves a fost aproape de un gol spectaculos, cu o execuție din foarfecă, însă mingea a trecut puțin peste poartă. Apoi, Ferran Torres și Désiré Doué au încercat să deblocheze tabela, dar portarul Lyonului, Dominik Greif, a fost la post. Momentul decisiv a venit în minutul 72. Mika Godts, introdus pe teren în repriza secundă, i-a pasat lui Senny Mayulu, iar acesta a finalizat cu un șut plasat.

Lyon a încercat să revină, însă parizienii au lovit din nou în minutul 84. De această dată, Godts a trecut de la rolul de pasator la cel de marcator, stabilind scorul final, de 2 la 0. Astfel, ambii jucători care au decis partida au venit de pe banca de rezerve. Victoria are o importanță majoră pentru PSG. După opt etape, formația pariziană a acumulat 17 puncte și a urcat pentru prima dată în acest sezon pe primul loc în Ligue 1, cu un punct peste Rennes. Pentru echipa lui Luis Enrique, acesta este al cincilea succes consecutiv în campionat și al optulea în toate competițiile.