Spectacol și emoții până la ultima minge în finala turneului de tenis de la Tokyo. Diana Shnaider a avut trofeul în mâini, l-a scăpat pentru moment, dar a revenit spectaculos și a învins-o pe canadianca Leylah Fernandez. Rusoaica a câștigat în trei seturi și a încheiat turneul în stil de mare campioană. Pentru Shnaider este al șaselea titlu din carieră și primul cucerit în acest sezon.

Diana Shnaider a triumfat la turneul WTA de la Tokyo, după ce a învins-o în finală pe canadianca Leylah Fernandez. Rusoaica, în vârstă de 22 de ani, a început mai bine confruntarea și a câștigat primul set cu 6 la 4. În actul secund, Shnaider a continuat să domine și s-a desprins la 4 la 0, fiind foarte aproape de trofeu.

Leylah Fernandez nu a renunțat însă la luptă. Canadianca a profitat de momentele de ezitare ale adversarei și a câștigat șapte dintre următoarele opt game-uri, întorcând spectaculos soarta setului. Fernandez s-a impus cu 7 la 5 în manșa a doua și a trimis partida în decisiv. Setul al treilea a început cu emoții pentru Shnaider. Fernandez a avut trei mingi de break încă din primele game-uri, însă rusoaica le-a salvat pe toate și a restabilit egalitatea. Momentul s-a dovedit decisiv pentru desfășurarea partidei. Shnaider a reușit break-ul în game-ul al cincilea, iar apoi a preluat definitiv controlul. Rusoaica a câștigat următoarele trei game-uri și a închis setul cu 6 la 2, adjudecându-și trofeul, după o partida ce a durat două ore și 18 minute.

Victoria de la Tokyo reprezintă al șaselea titlu de simplu din cariera Dianei Shnaider și primul din acest sezon. Pentru triumful din Japonia rusoaica va fi recompensată cu un cec de 185 de mii de dolari și își adaugă 500 de puncte în clasamentul mondial.