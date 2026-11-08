Real Madrid a făcut spectacol pe Mestalla și a plecat cu toate cele trei puncte din deplasarea cu Valencia. Victoria are o semnificație specială și pentru antrenorul portughez, care a stabilit un record impresionant în istoria campionatului Spaniei. Cu acest succes galacticii au egalat-o la puncte pe Barcelona, dar extratereștrii urmează să joace astăzi.

Real Madrid continuă seria rezultatelor excelente în LaLiga. Formația lui Jose Mourinho a obținut o victorie categorică pe terenul Valenciei, scor 3 la 0, în etapa a 12-a a campionatului Spaniei. În minutul 28, a avut loc deschiderea de scor. După o lovitură liberă executată de Kylian Mbappe, mingea a fost respinsă de zid, însă a ajuns la Federico Valverde. Uruguayanul nu a stat pe gânduri și a expediat un șut puternic, fără șanse pentru portarul gazdelor.

Doar opt minute mai târziu, madrilenii și-au dublat avantajul. Jude Bellingham a pătruns în apropierea careului și a trimis mingea în fața porții, iar Arda Güler a finalizat cu sânge rece.

Astfel, Real Madrid a intrat la vestiare cu un avantaj confortabil, de două goluri. Valencia a încercat să revină după pauză, însă s-a lovit de intervențiile portarului. Iar în minutul 75, Real Madrid a închis definitiv partida. Arda Güler a recuperat și a protejat excelent mingea, după care i-a oferit pasa decisivă lui Kylian Mbappé. Francezul a scăpat singur spre poartă, l-a driblat pe Dimitrievski și a stabilit scorul final. Așadar, Arda Güler a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, cu un gol și o pasă decisivă, în timp ce Mbappe a ajuns la șapte meciuri consecutive în care a marcat. Succesul de la Valencia a fost al optulea consecutiv pentru Real Madrid în toate competițiile.

Dincolo de cele trei puncte, partida de pe Mestalla a avut o semnificație specială pentru Jose Mourinho. Tehnicianul portughez a devenit cel mai eficient antrenor din istoria LaLiga. Mourinho a ajuns la 97 de succese în 126 de partide disputate în campionatul Spaniei, în cele două mandate ale sale la Real Madrid, având un procentaj al victoriilor de aproximativ 77 la sută. În plus succesul a apropiat-o și mai mult pe Real Madrid de primul loc în clasament. După 12 etape, echipa lui Mourinho a acumulat 30 de puncte și se află pe poziția a doua, la egalitate cu liderul Barcelona, care are însă un meci mai puțin și un golaveraj superior. Atletico Madrid completează podiumul, cu 28 de puncte, dar are și ea o partidă restantă.