Real Madrid a oficializat cel mai scump transfer din istoria clubului. Galacticii l-au cumpărat pe Yan Diomande, unul dintre cei mai buni tineri atacanți ai lumii. Ținând cont de bonusuri, suma se poate ridica la 140 de milioane de euro.

Real Madrid a postat două clipuri video, unul cu cele mai tari faze din cariera lui Diomande și altul cu o serie de mesaje dintre galactici și fotbalistul ivorian, încheiate cu marele anunț al transferului. Jucătorul din Coasta de Fildeș a semnat un contract valabil pe șapte sezoane cu echipa spaniolă, până în iunie 2033. Yan Diomande are potențialul de a deveni cel mai scump fotbalist din toate timpurile cumpărat de Real Madrid.

Presa de specialitate scrie despre 125 de milioane de euro, care vor fi plătite celor de la RB Leipzig, plus alte 15 milioane în calitate de bonusuri de performanță. Pentru nemți afacerea este superbă, ținând cont că au plătit acum un sezon doar 20 de milioane de euro pe serviciile sale. Diomande a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător din Bundesliga în stagiunea trecută, marcând 12 goluri și oferind opt pase decivise în 33 de meciuri.

Diomande s-a remarcat și la Cupa Mondială, driblând fără oprire pe flancul său și devenind unul din liderii Coastei de Fildeș.

Un subiect aparte a fost scrisoarea emoționantă a fotbalistului pentru sora sa mai mică, care l-a susținut mereu, dar a murit la vârsta de 15 ani.

„ - Primul gol la nivel profesionist. - Da, multe emoții. - Lacrimi după primul tău gol. Pentru sora ta sau din cauza emoțiilor? - Pentru sora mea, desigur. Da. Țineam foarte mult la sora mea și am pierdut-o.”

Spaniolii scriu că salariul tânărului fotbalist ar putea ajunge la 10 milioane de euro pe an. Real Madrid, care le-a devansat în cursa pentru Dioamnde pe Liverpool și PSG, a avut o campanie fenomenală în această vară. Ibrahima Konate și Bernardo Silva au venit liber de contract din Premier League, Marc Cucurella a fost cumpărat de la Chelsea, Denzel Dumfries de la Inter și Carlos Espi de la Levante, pentru toți fiind plătiți circa 100 de milioane de euro. În plus, echipa pregătită de Jose Mourinho a anunțat astăzi prelungirea contractului lui Vinicius Junior până în 2032.