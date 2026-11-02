Kimi Antonelli (Mercedes) este campion mondial în Formula 1, cel mai tânăr campion din istoria competiției, la doar 20 de ani și 68 de zile! Italianul și-a adjudecat matematic titlul după rezultatul de astăzi, locul 3 în Marele Premiu al Mexicului, cursă câștigată de Max Verstappen.

Ceea ce era doar o chestiune de timp s-a desăvârșit astăzi: Kimi Antonelli a devenit campion mondial, cel mai tânăr din istoria „Marelui Circ”.

Talentatul pilot italian avea nevoie de măcar două puncte pentru a cuceri matematic titlul și a condus sigur astăzi, fără a-și asuma riscuri inutile. A plecat de pe 4 și a trecut linia de finiș al treilea, după ce a găsit spațiu să treacă de Charles Leclerc în a doua parte a cursei, scrie amp.gsp.ro

De 9 ori câștigător de cursă în acest sezon, Antonelli nu mai poate fi ajuns indiferent de rezultatele ultimelor curse. Rămâne de văzut dacă vom mai avea parte de 4 Mari Premii în acest an, așa cum arată pentru moment calendarul, sau dacă întrecerile din Qatar și Abu Dhabi vor fi anulate, ca urmare a conflictelor militare din Orientul Mijlociu.

Kimi Antonelli, cel mai tânăr campion din istoria F1!

Cert este că Antonelli a devenit campion în doar al doilea său sezon în principala competiție din sporturile cu motor. A debutat în 2025 și nu a câștigat nicio cursă în primul an, dar a dominat copios acest prim sezon din noua eră a competiției.

Cel care ar fi trebuit să aibă toate uneltele pentru a i se împotrivi, colegul George Russell, a eșuat lamentabil în acest sezon. Russell a început sezonul cu o victorie în Australia, dar seria reușită ulterior de Antonelli, 5 victorii consecutive, a cam lămurit încă din prima parte a anului încotro se îndreaptă titlul mondial.

Constant bun, cu doar 3 curse în care nu a prins podiumul și numai două în care nu a punctat, Antonelli este un campion meritoriu, de departe cel mai tânăr din istoria competiției.

Până astăzi, această onoare îi aparținea lui Sebastian Vettel, campion cu Red Bull în 2010 la vârsta de 23 de ani și 134 de zile. Antonelli este cu mai bine de 3 ani mai tânăr!

După ce a trecut linia de finiș, Antonelli a început să plângă, încă la volanul W17-lui în care a scris istorie. Și-a găsit cu greu cuvintele, reușind într-un final să transmită echipei: „Mulțumesc atât de mult! Am făcut-o! Mulțumesc atât de mult! Mulțumesc!”.

Max Verstappen a câștigat cursa. Hamilton, pe locul 2

Referitor la cursa de astăzi, a fost o întrecere cu de toate: conflicte interne, steag roșu, accidente și multe dueluri aprige la vârf.

Charles Leclerc i-a depășit pe Russell și Hamilton la start, dar a doua depășire i-a adus o penalizare de 5 secunde. Max Verstappen a profitat, a intrat în același timp cu Leclerc la boxe și a ieșit pe circuit în fața monegascului, întârziat de acea penalizare.

Ulterior, Verstappen s-a apărat bine în special în fața lui Hamilton, principalul pericol pentru el ulterior steagului roșu din turul 46.

„Am reușit, dar fără Mercedes și familia mea nu aș fi aici. Sunt recunoscător pentru acest moment și-l voi ține minte mereu. Nu am cuvinte și încerc să procesez ce s-a întâmplat.



A fost un sezon incredibil, iar faptul că împart podiumul cu Verstappen și Hamilton este ceva cu totul special. În acest weekend am fost puțin mai tensionat, dar sunt extrem de fericit că am dus treaba la bun sfârșit.

Clasamentul final al cursei, după aplicarea tuturor sancțiunilor

Oscar Piastri (McLaren), Pierre Gasly și Franco Colapinto, ultimii doi de la Alpine, au terminat toți în TOP 10, dar sancțiunile dictate după finalul cursei i-au scos din puncte.

De pe urma penalizărilor au profitat Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar și Ryo Hirakawa, promovați astfel în TOP 10, dar și Liam Lawson, care a urcat de pe 8 pe 7.