Rugby Team UTM și-a apărat titlul în campionatul Moldovei la Rugby pe plajă. În marea finală, formația din Chișinău a învins adversarii de la Sporting ASEM. UTM a câștigat trofeul și la feminin, după ce a devansat grupările Sporting și Sirius. În continuare, cei mai buni jucători vor forma lotul țării noastre la Campionatul European, programat la sfârșitul lunii în Moldova.

Rugby Team UTM a demonstrat, la fel ca în 2025, că este cea mai bună echipă din țara noastră la rugby pe plajă. Dacă în prima fază a campionatului intern a pierdut finala cu Sporting ASEM, de această dată UTM a învins cu 5 la 2 în meciul decisiv.

Rugby Team UTM a cucerit titlul la limită, având, după încheierea ambelor faze de campionat, același punctaj ca și Sporting ASEM.

Igor MIȘIN, JUCĂTOR „RUGBY TEAM UTM”: „ Am pornit motoarele, am început să ne obișnuim cu nisipul, ceea ce ne va ajuta în pregătirea pentru Campionatul European. ”

Cristian CEBOTARI, JUCĂTOR „RUGBY TEAM UTM”: „ Suntem nespuși de bucuroși. Fiecare s-a dăruit pe teren. Sperăm că victoriile nu se sfârșesc aici. ”

Podiumul în campionat a fost completat de Sirius, care a învins-o pe Concept în finala mică cu 5 la 0.

Cătălin JARDAN, JUCĂTOR „SIRIUS”: „ Au fost în ambele etape meciuri strânse, la diferență de un eseu sau chiar egale. Deci, toate echipele au fost bine pregătite și s-a demonstrat un nivel bun. ”

La această ediție a campionatului au participat șapte echipe. Pe lângă UTM, Sporting ASEM, Sirius și Concept au participat Leii Albi, Barbarians și Sergus.

Ion GRATI, JUCĂTOR „SPORTING”: „ Prima etapă a fost un pic mai ușor pentru noi. Acum, majoritatea echipelor au venit cu jucătorii săi, care au fost prin vacanțe. Am încercat să ținem capul sus.”

La fete au participat doar trei cluburi. Phoenix UTM a încheiat în fața grupărilor Sporting și Sirius. În etapa a doua, studentele au remizat cu Sirius și au învins cu 8 la 7 fetele de la Sporting.

Nicoleta DUMITRAȘ, JUCĂTOARE „PHOENIX UTM”: „ Fetele foarte puternice, dar cumva am reușit. // Unele cu traume, unele fără, dar până la urmă am luat locul întâi.”

Așadar, echipele UTM au devenit campioane la băieți și la fete. Meciurile au reprezentat etapa de pregătire înaintea Campionatului European de rugby pe plajă. Antrenorii urmează să formeze loturile pentru competiția, care va fi organizată la Chișinău pe 22 și 23 august. Partidele vor fi jucate, la fel ca în anii precedenți, pe arena din parcul „La Izvor”.