Mexicanul Saul Canelo Alvarez a revenit în elita boxului mondial. La 36 de ani, pugilistul a cucerit din nou centura WBC la categoria supermijlocie, după ce l-a învins la puncte, prin decizie unanimă, pe francezul Christian Mbilli. Duelul spectaculos s-a disputat la Riyadh, în Arabia Saudită, iar experiența fostului campion mondial a făcut diferența în fața unui adversar care nu pierduse niciodată în cariera profesionistă.

Arcadie Munteanu
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A demonstrat că experiența și clasa pot face diferența chiar și în fața celor mai agresivi adversari. Legendarul Saul Canelo Alvarez a revenit în ring după mai bine de un an de pauză și a cucerit din nou titlul mondial WBC la categoria supermijlocie. Mexicanul l-a învins pe francezul Christian Mbilli, un pugilist care venea după o serie impresionantă de meciuri fără înfrângere. Meciul a început echilibrat. Mbilli, în vârstă de 31 de ani, a încercat să-și impună stilul agresiv, bazat pe presiune constantă și un număr mare de lovituri. Francezul a căutat să-l pună în dificultate pe adversarul său, însă Canelo a răspuns printr-o apărare solidă, deplasări inteligente și contraatacuri precise.

În repriza a treia, Mbilli a devenit mai activ și a încercat să preia inițiativa. Francezul a avut momente bune și în repriza a cincea, când a crescut ritmul atacurilor.

Mexicanul nu s-a grăbit însă să intre în schimburi de lovituri inutile, preferând să-și aștepte adversarul și să puncteze cu lovituri bine plasate. Momentul în care Canelo a început să-și arate superioritatea a venit în reprizele a șasea și a șaptea. Mexicanul a găsit tot mai des breșe în apărarea adversarului, iar un uppercut puternic de dreapta, aplicat în repriza a șaptea, l-a făcut pe Mbilli să se clatine.

Canelo a controlat apoi ritmul confruntării. A lovit precis, s-a apărat eficient și nu i-a permis lui Mbilli să-și valorifice avantajul de vârstă și prospețime. În ultima repriză, francezul a încercat să forțeze un KO, însă mexicanul a rezistat și a încheiat meciul în picioare. Canelo Alvarez l-a învins pe Christian Mbilli prin decizie unanimă, după 12 reprize disputate. Cei trei arbitri au punctat în favoarea lui Canelo. Astfel, pugilistul în vârstă de 36 de ani a recucerit centura WBC la categoria supermijlocie, în limita a 76,2 kilograme.

Pentru Canelo, victoria îi îmbunătățește palmaresul la 64 de victorii - dintre care 39 obținute prin KnockOut, trei înfrângeri și două remize. Iar pentru francez este prima înfrângere din carieră, anterior el având 29 de victorii și un rezultat de egalitate.

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