Fotbalul a fost întrerupt de un musafir nepoftit, iar imaginile par desprinse dintr-un film de comedie. Un spectator a pătruns pe teren cu o trotinetă electrică, punând pe jar forțele de ordine.

Incidentul s-a produs în liga a doua din Polonia. Arbitrul a fost nevoit să întrerupă partida, în timp ce agenții de securitate încercau să-l prindă pe intrus. Acesta a reușit să atragă toate privirile, însă imaginile nu au surprins momentul în care a părăsit terenul și nici dacă a fost reținut.

Incidentul a avut loc într-un moment delicat pentru oaspeți, care încercau să restabilească egalitatea în minutele de prelungire. Formția Stal Stalowa Wola a obținut, în cele din urmă victoria cu 3 la 2, a doua consecutivă, și se apropie de zona play-off-ului pentru promovare în liga superioară.