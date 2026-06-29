Italianul Marco Bezzecchi și-a pierdut poziția de lider al clasamentului general în MotoGP. Pilotul de la Aprilia a căzut la Marele Premiu al Țărilor de Jos, așa că nu a reușit să încheie cursa pentru a treia etapă la rând și a fost devansat de Jorge Martin. Spaniolul a urcat pe podium în Olanda, unde campion a devenit Ai Ogura, primul nipon caștigător la clasa regină în ultimii 22 de ani.

Marco Bezzecchi a început cursa de pe locul al treilea, dar după start a pierdut o poziție. În al doilea tur, italianul, care începuse sezonul perfect, s-a dezechilibrat într-un viraj și s-a rostogolit de câteva ori. Pilotul de la Aprilia a primit îngrijiri medicale imediat, iar după investigațiile făcute, s-a dovedit că nu a suferit nimic grav.

Bezzecchi a abandonat a treia cursă la rând, iar faptul că nu a acumulat puncte de atâta timp, l-a făcut să piardă primul loc al clasamentului general. Fotoliul de lider, la șapte puncte în față, este ocupat, mai nou, de Jorge Martin, coechipierul lui Bezzecchi de la Aprilia. Ibericul a ocupat locul trei la Assen, în spatele lui Raul Fernandez și Ai Ogura.

Ai Ogura a avut o ascensiune impresionantă. Pornit de pe locul șase, pilotul de 25 de ani a preluat conducerea în turul 20 și a rămas în fruntea tuturor. Membrul echipei Trackhouse este primul japonez care câștigă o cursă în MotoGP din 2004 și până acum.

Ogura a câștigat cursa principală și a încheiat sprint-ul pe locul doi, în spatele lui Raul Fernandez. La general, niponul ocupă treapta a patra, fiind devansat de Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi și Jorge Martin. Până acum s-au disputat zece din cele 22 de etape programate pe parcursul sezonului. Următoarea cursă va avea loc pe 12 iulie în Germania.