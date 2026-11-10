Și portarii pot marca goluri splendide. Goalkeeper-ul unui club din liga a patra a făcut spectacol, oferind faza meciului, nu între buturi, ci la poarta adversă cu o execuție formidabilă din lovitură liberă.

Ivan Martinez a suprins pe toată lumea atunci când a părăsit propria poartă și a executat lovitura liberă. Șutul magistral a ajuns direct la vinclu și a șters bara înainte de a intra în plasă.

Golul, care a amintit de cele mai tari execuții ale lui Messi sau Beckham, a amintit de Rogerio Ceni, portarul brazilian cu aproximativ 130 de goluri marcate, care a spart stereotipurile și a demonstrat că și goalkeeperii pot înscrie fenomenal. Ivan Martinez a reușit al doilea gol pentru Numancia, care a câștigat cu 6 la 0 meciul din liga a patra.

După meci, ibericul a spus că totul a plecat de la un antrenament, unde a impresionat antrenorii și coechipierii cu șuturile sale, iar aceștia l-au provocat să execute o lovitură liberă.