Noua campioană mondială la fotbal, Spania, a urcat pe prima poziție în top-ul FIFA. Ibericii au făcut schimb de locuri cu Argentina, care a căzut pe locul doi, în fața reprezentativelor Franței și Angliei. Norvegia a reușit cel mai impresionant salt, iar Moldova nu se află nici măcar printre primele 150 de țări ale lumii.

Sergiu Tataru
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Ultima actualizare a clasamentului mondial FIFA a avut loc ieri, după finala dintre Spania și Argentina, câștigată cu 1 la 0, după golul reușit de Ferran Torres în minutul 106 al reprizelor de prelungiri. Selecționata pregătită de Luis de la Fuente a acumulat peste 120 de puncte de la începutul Mondialului și până acum. Argentina și-a pierdut prima poziție, iar acum este a doua. 

Franța și Anglia au rămas pe locurile trei și patru, fiind urmate de Brazilia și Maroc, care au urcat câte o poziție. Portugalia a căzut, în schimb, două trepte, după eliminarea în optimile Mondialului contra Spaniei. Din top 10 mai fac parte Belgia, Olanda și Mexic, care a fost una dintre revelațiile turneului, pe care l-a găzduit pe trei stadioane, alături de SUA și Canada.

Cel mai mare salt în ierarhie a făcut-o reprezentativa Norvegiei, care a avut o prestație fulminantă. Vikingii au urcat 12 locuri, până pe treapta a 19-a. Moldova nu și-a schimbat clasarea, tricolorii fiind pe locul 159. Selecționatele vecine – România și Ucraina – ocupă pozițiile 52 și, respectiv, 33.

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