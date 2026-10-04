Campioana mondială, Spania, își continuă demonstrația de forță. Furia Roja a câștigat al treilea meci la rând în Liga Națiunilor și a consolidat recordul, ajuns la 41 de meciuri consecutive fără eșec. Lamine Yamal a marcat un nou gol superb în primele minute, iar ibericii au învins Cehia.

După ce a marcat în minutul 2 contra Angliei și Croației, Lamine Yamal a înscris în minutul 6 al partidei cu Cehia. Execuția, devenită cartea de vizită a starului de 19 ani, confirmă statutul de unul dintre marii favoriți la câștigarea Balonului de Aur, care va fi oferit în această lună. Linia de mijloc a Spaniei a fost formată complet din jucătorii Barcelonei: Pedri, Olmo și Rodri. Dani Olmo a avut o ocazie bună în minutul 33, iar ceva mai târziu a dus mingea în careu, unde a apărut căpitanul Rodri și a înscris.

Selecționerul Luis de la Fuente a scos treptat de pe teren mai mulți jucători de bază, iar Cehia a putut să reducă din diferență în minutul 69. Spania a avut emoții în ultimul sfert de oră. Atunci, oaspeții au egalat, dar arbitrul a dictat fault în atac, produs în momentul executării loviturii libere. A urmat eliminarea căpitanului Krejci la cehi și golul lui Mikel Merino, care a stabilit rezultatul final de 3 la 1.

Spania are trei victorii, iar Cehia trei înfrângeri în debutul acestei ediții de Liga Națiunilor. Ibericii și-au extins numărul de meciuri consecutive fără eșec până la 41 de partide, un record impresionant printre echipele naționale.