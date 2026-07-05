Una dintre cele mai spectaculoase curse ale sezonului de Formula 1 a avut loc în Marea Britanie. Pilotul de la Ferrari, Charles Leclerc, a înregistrat primul succes al stagiunii, câștigând în fața favoriților de acasă, George Russell și celălalt pilot Ferrari, Lewis Hamilton. Liderul clasamentului general, Andrea Kimi Antonelli a avut probleme la monopost și nu a acumulat puncte, iar Max Verstappen a avut parte de un accident și a abandonat.

Andrea Kimi Antonelli a avut un start prost. Pilotul de 18 ani, lider al clasamentului general, a fost devansat de rivalii de la Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton, care s-au instalat pe primele două locuri și au condus timp de 10 tururi, fiid urmați de dueturile de la Mercedes și Red Bull. În al 11-lea tur, Hamilton i-a cedat poziția lui Antonelli, încasând pe deasupra și o penalizare de cinci secunde pentru start fals. S-au dat lupte crâncene cu Russell, Verstappen și Hamilton în prim-plan. Finalul cursei a însemnat mult ghinion pentru câțiva piloți. Kimi Antonelli a avut probleme la monopost și a trecut de două ori pe la boxe, furându-i multe poziții.

În plus, s-a ales și cu o penalizare, așa că a încheiat pe locul 16, fără a acumula vreun punct. Și Max Verstappen a avut un final dezastruos. Cvadruplul campion mondial nu a stăpânit monopostul, care a ajuns în afara circuitului, având defecțiuni la aripa din spate.

Se întâmpla cu patru tururi înainte de finiș, pe traseu făcându-și apariția mașina de siguranță, care a spulberat toate distanțele între concurenți. Piloții Ferrari s-au grăbit să își schimbe pneurile, sperând la un final în forță. Dacă Charles Leclerc a ieșit de la boxe și a fost tot primul, Lewis Hamilton a rămas în spatele lui George Russell. Reluarea cursei a fost programată în ultimul tur, dar safety car-ul a rămas până la final, așa că nimeni nu a mai avut posibilitatea să își îmbunătățească rezultatul. Charles Leclerc a câștigat prima cursă în acest sezon și a noua în toată cariera, George Russell a încheiat în premieră pe podium, acasă la Silverstone, în timp ce conaționalul său, Hamilton, s-a mulțumit cu locul 3, iar un alt britanic, Lando Norris, a fost al patrulea. În schimb, campionul mondial în exercițiu, Lando Norris, a fost pe podium la sprintul desfășurat ieri. Pilotul de la McLaren a fost devansat de Lewis Hamilton, care a pornit din pole position, dar i-a cedat primul loc lui Antonelli.

Pentru Antonelli a fost primul succes al carierei într-o cursă de sprint. Italianul de doar 19 ani rămâne lider al clasamentului general, dar diferențele s-au micșorat. Pe treapta secundă, la 25 de puncte în spate, se află coechipierul său, George Russell, care îl devansează cu șapte puncte pe Lewis Hamilton. Următoarea etapă din Formula 1, Marele Premiu al Belgiei, va avea loc peste două săptămâni.