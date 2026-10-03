Spectacol cu scântei între cele mai bune echipe din Liga Națiunilor. Într-un duel de cinci stele, Franța și Italia s-au bătut pentru fiecare minge și au încheiat la egalitate, 1 la 1. Iar Belgia a făcut spectacol în fața Turciei, cu un Kevin De Bruyne dezlănțuit, autor al unei duble.

Arcadie Munteanu
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În cel mai așteptat meci al serii din Liga Națiunilor, Franța și Italia a avut o primă repriză precară, cele două intrând la pauză la egalitate, 0 la 0. Chiar dacă francezii au avut mai mult inițiativa, selecționata Les Blue a deschis scorul abia în minutul 55, prin Michael Olise, care a șutat cu stângul din afara careului după o lovitură liberă executată scurt de Rayan Cherki. Olise a ajuns la patru goluri în Liga Națiunilor, competiție în care francezii au rămas neînvinși în precedentele opt meciuri în care au marcat primii. Replica italienilor a venit de la Alessandro Bastoni, care a egalat în minutul 68, cu un șut cu stângul din afara careului.

Finalul a fost încins. Franța a rămas în zece oameni în minutul 85, după ce Dayot Upamecano a primit al doilea cartonaș galben, dar până la urmă cele două super-naționale au încheiat meciul la egalitate 1 la 1.

Într-un alt duel de gală din liga superioară din Nations League, Belgia a defilat contra Turciei. Veteranul belgienilor Kevin De Bruyne a fost omul serii. Mijlocașul belgian a deschis scorul în minutul 10, după pasa lui Dodi Lukebakio. Iar în repriza secundă De Bruyne a lovit din nou. A primit mingea de la Youri Tielemans și a trimis-o în plasă cu un șut din afara careului.

Romelu Lukaku a pus cireașa pe tort în minutul 76, după pasa lui Charles De Ketelaere, marcând primul său gol în actuala ediție. După trei etape, Franța conduce grupa A1, cu 7 puncte, urmată de Belgia, cu 6 puncte. Italia are acumulate 4 puncte, iar Turcia rămâne fără punct după trei înfrângeri.

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