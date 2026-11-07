Spectacol total la București, unde România și Tonga au oferit un adevărat festival de eseuri, în Cupa Națiunilor la rugby. Cele două reprezentative au înscris fiecare câte șase eseuri, iar spectatorii au văzut nu mai puțin de 81 de puncte într-un singur meci. Stejarii au început în forță, au revenit de mai multe ori pe tabelă și au luptat până în ultimele secunde, însă victoria le-a revenit oaspeților.

Naționala de rugby a României a fost învinsă de Tonga, cu 38 la 43, într-o partidă disputată, pe Stadionul Național Arcul de Triumf din București, în etapa a patra a competiției World Rugby Nations Cup. A fost una dintre cele mai spectaculoase confruntări dintre cele două reprezentative, cu 12 eseuri, câte șase de fiecare parte. România a început excelent a punctat prima, și a reușit să culce balonul în terenul advers de 3 ori grație reușitelor lui Marius Simionescu, Iulian Hartig și Tudor Butnariu.

Totuși, Tonga a replicat și ea prin 3 eseuri și a intrat la vestiare în avantaj, cu 22 la 17, după ce Patrick Pellegrini a contribuit decisiv la punctajul oaspeților, reușind și o lovitură de pedeapsă.

S-a jucat pe contre, iar cele două formații au continuat să facă spectacol și în repriza secundă, unde din nou au reușit fiecare câte 3 eseuri. Pentru stejari s-a făcut remarcat și Gheorghe Gajion, fostul rugbist al naționalei Moldovei care a ales să reprezinte România, el reușind să puncteze de două ori în minutul 65 și 80.

Totuși, naționala din Tonga le-a oferit o replică pe măsură stejarilor și s-au impus la final cu 43 la 38, diferența fiind făcută de punctele obținute prin transformări sigure și lovituri de pedeapsă. World Rugby Nations Cup este o competiție internațională nouă, care reunește 12 reprezentative naționale. Turneul a fost conceput pentru a oferi echipelor din afara elitelor tradiționale mai multe meciuri internaționale competitive și o pregătire consistentă înaintea Cupei Mondiale, turneu final ce va fi găzduit în 2027, de Australia. Astfel, naționala României joacă o serie de meciuri contra echipelor din Canada, Statele Unite, Chile, Uruguay, Samoa și Tonga.

