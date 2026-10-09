Fotbalul provincial are splendoarea sa. La antrenamentul dinaintea unui derby olandez din liga a treia, fanii au pregătit un show pirotehnic de excepție în susținerea echipei preferate.

Suporterii au lansat numeroase focuri de artificii, au aprins torțe și au cântat pentru a-i încărca cu dorință de victorie pe jucătorii de la Katwijk.

Echipa din orășelul cu același nume, unde trăiesc circa 17 mii de oameni, are programat derby-ul cu rivala Quick Boys, stadionul căreia este la doi kilometri distanță.

Chiar dacă vorbim despre liga a treia, considerată semiprofesionistă, rivalitatea dăinuie de zeci de ani și împarte orășelul în două.