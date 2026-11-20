Goluri, unul mai frumos ca altul, în liga a treia din Franța. Caen și Amines au demonstrat prin execuții fantastice că fotbalul poate fi pe cât de eficient, pe atât de splendid.

În urma unui corner, mingea a fost respinsă la marginea semicercului din fața careului. Ivann Botella a șutat din voleu fără preluare și chiar dacă portarul advers a intervenit, mingea a ajuns în plasă. Reușita de la mijlocul primei reprize a deschis scorul la partida dintre Amiens și Caen. Gazdele de la Amiens au egalat peste opt minute.

Bosniacul Cazim Suljic a avut un răspuns pe măsura primului gol. Și-a păcălit un adversar, făcând o preluare elegantă și a șutat cu celălalt picior la colțul lung. În minutul 55, a urmat o altă execuție splendidă.

De această dată, Dan Sinate a șutat din prima cu exteriorul direct în vinclu. Amiens a învins cu 2 la 1 și a urcat peste Caen cu un punct în clasament, formațiile ocupând locurile trei și patru în a treia ligă franceză. Toate golurile marcate aseară ar putea fi nominalizate la titlul de reușita sezonului.