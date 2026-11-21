Spectacol și răsturnări de situație la reluarea campionatului României după pauza internațională. FC Botoșani a avut victoria în buzunar, după ce a condus cu 3 la 0, dar Voluntari a revenit incredibil și a smuls un egal. Într-un alt meci, Universitatea Cluj a întors scorul în ultimele minute și a învins Farul cu 3 la 2.

La Botoșani, gazdele au început în forță. Sebastian Mailat a deschis scorul după numai patru minute. Voluntari, unde moldoveanul Daniel Dumbravanu a fost integralist, a avut ocazii de a egala. În minutul 28, după o bară, Voluntari s-a trezit cu încă un gol în poarta sa, atunci când Andrei Dumiter a înscris. Nici după pauză Botoșani nu a redus ritmul. Zoran Mitrov a făcut 3 la 0 în minutul 53 și părea că soarta partidei este decisă. Însă, FC Voluntari nu a renunțat. George Merloi a reaprins speranțele oaspeților cu un șut spectaculos la vinclu, în minutul 65. Adrian Chică-Roșă a redus și mai mult din diferență, iar trei minute mai târziu, Nuno Rodrigues a restabilit egalitatea, după o fază la care portarul advers a fost păcălit de execuție. În doar zece minute, ilfovenii au revenit de la 0 la 3 și au egalat.

Mai mult, Voluntari a avut șansa să câștige, într-un final în care Botoșaniul a pierdut controlul partidei. Și la Ovidiu a plouat cu goluri. Farul a condus de două ori în confruntarea cu Universitatea Cluj. Denis Alibec a deschis scorul în minutul 23, dar Jovo Lukic a egalat înainte de pauză. După reluare, Eduard Radaslavescu a readus gazdele în avantaj, cu un șut de la aproximativ 20 de metri. Clujenii au răspuns însă pe final. Issouf Macalou a egalat în minutul 79, iar cu trei minute înainte de final, mingea trimisă de Oucasse Mendy a fost deviată în poartă de Florent Poulolo.

„U” Cluj s-a impus cu 3 la 2 și a provocat Farului prima înfrângere acasă în actuala ediție de campionat. După aceste rezultate, Universitatea Cluj a ajuns la 29 de puncte și ocupă locul patru, în timp ce Farul are 24 de puncte și se află pe poziția a șaptea. Botoșaniul este la opt puncte în spate, iar Voluntariul a întrerupt o serie de șapte înfrângeri consecutive, fiind pe penultimul loc.