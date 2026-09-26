Echipa Europei conduce cu 3 la 1 după prima zi a competiției Laver Cup, în care cei mai buni tenismeni de pe continent întâlnesc Echipa Restului Lumii. Rafa Jodar și Casper Ruud au adus puncte la simplu, în timp ce Carlos Alcaraz a strălucit în meciul de dublu.

Primele două partide ale acestei ediții de Laver Cup au avut nevoie de tie-break pentru prima dată în istoria turneului. Mai întâi, Casper Ruud a câștigat cu 10 la 8 la tie-break duelul cu argentinianul Francisco Cerundolo. Apoi, americanul Brandon Nakashima, convocat de urgență la Echipa Restului Lumii, a jucat pentru prima dată la turneul demonstrativ și l-a învins pe Jakub Mensik cu 10 la 7 la tie-break, după ce ambii câștigaseră câte un set. Un alt debutant al turneului, Rafa Jodar, revelația sezonului în lumea tenisului, a adus încă un punct europenilor, câștigând cu 6 la 2 și 6 la 3 în fața lui Alexander Bublik. Ultima partidă a primei zile de meciuri a fost la dublu. Carlos Alcaraz a făcut pereche cu Jakub Mensik, iar cei doi i-au învins pe Taylor Fritz și același Bublik cu un dublu 6 la 4.

Victoriile din prima zi au adus câte un punct, așa că Echipa Europei a condus cu 3 la 1. A doua zi de meciuri oferă câte două puncte pentru fiecare succes, iar a treia zi, ultima, respectiv, va recompensa fiecare victorie cu câte trei puncte, așa că situația se poate schimba radical. Cupa Laver are loc anual din 2017 și nu oferă puncte în circuitul ATP, dar este un spectacol dintre cei mai buni jucători ai lumii, conduși de antrenori legendari, Yannick Noah la europeni și Andre Agassi la echipa „Restului Lumii”.