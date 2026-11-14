Turneul Campioanelor a rămas fără principala favorită. Aryna Sabalenka a părăsit competiția încă din faza grupelor, după ce a fost învinsă de ucraineanca Elina Svitolina, care și-a asigurat astfel ultimul loc în semifinale, fiind a doua în grupă după Mirra Andreeva.

Elina Svitolina a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului, disputat pe terenurile de la Indian Wells. Ucraineanca a învins-o pe Aryna Sabalenka în trei seturi, scor 6 la 3, 3 la 6 și 6 la 1, și a prins ultimul bilet pentru semifinale. După ce a pierdut primul meci din grupă în fața Mirrei Andreeva, Svitolina și-a revenit, a învins-o pe Karolina Muchova, iar apoi a eliminat-o pe bielorusa, considerata pincipala favorită, din cauza absenței liderei mondiale, Elena Rybakina.

Este prima victorie a ucrainencei în fața Sabalenkăi după mai bine de șase ani. Așadar, tenismena, care acum o lună a anunțat că a divorțat de Gael Monfils, va juca în semifinale împotriva Lindei Noskova, câștigătoarea celeilalte grupe. Svitolina este campioana ediției din 2018 a turneului.

În paralel, Mirra Andreeva o va întâlni pe Jessica Pegula. La doar 19 ani, Mirra Andreeva a încheiat grupa cu un parcurs perfect. Rusoaica a câștigat toate cele trei meciuri, fără să piardă vreun set. După victoriile clare în fața Elinei Svitolina și Arynei Sabalenka, Andreeva a trecut și de Diana Shnaider, scor 6 la 2, 6 la 1, în doar 55 de minute.

Andreeva este neînvinsă și pare marea favorită la câștigarea trofeului. Fiind singura jucătoare fără eșec ea poate pretinde la premiul de 3 milioane de euro, destinat campioanei neînvinse.