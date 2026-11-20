Campionatul Mondial de fotbal de până la 17 ani a început cu o surpriză uriașă. Mozambic a produs una dintre cele mai spectaculoase victorii din istoria sa fotbalistică, după ce a învins Danemarca cu un neverosimil 4 la 0. Africanii au debutat astfel cu dreptul la turneul final din Qatar și au demonstrat că pot încurca planurile echipelor considerate favorite.

Nimeni nu se aștepta la un asemenea debut pentru Mozambic la Mondialul Under 17 la fotbal masculin. Africanii au șocat adversarii din Danemrca și au deschis scorul după numai patru minute pin Khensane Machel. A fost un gol istoric, primul marcat de Mozambic la un Campionat Mondial FIFA de fotbal, indiferent de categoria de vârstă.

Danemarca a încercat să reacționeze și a fost aproape de egalare, însă africanii au lovit din nou. În minutul 32, Alirio Cuna a finalizat din interiorul careului după o acțiune rapidă. Același atacant a majorat avantajul iar africanii conduceau cu un incredibil 3 la 0 la pauză.

De partea cealaltă danezii au avut dificultăți în a găsi soluții în fața adversarilor, iar în prelungiri au mai primit o lovitură. Joaquim Mubai a stabilit scorul final, 4 la 0, și a declanșat sărbătoarea în tabăra naționalei Mozambicului.

Surprizele nu s-au oprit însă aici. Argentina, una dintre echipele cu pretenții la trofeu, a fost învinsă de Australia, scor 2 la 0. După o primă repriză fără goluri, australienii au deschis scorul în minutul 60, atunci când Alvaro Guich și-a trimis mingea în propria poartă. Apoi același Akon a ieșit din nou la rampă, l-a driblat pe portarul advers și a înscris pentru un succes neașteptat.

Un alt meci spectaculos a fost cel dintre Arabia Saudită și Uruguay. Sud-americanii s-au impus cu 3 la 2, după ce au marcat golul victoriei în repriza secundă. La ediția din acest an participă 48 de reprezentative, iar lupta pentru trofeu se anunță extrem de interesantă. Printre principalele favorite se numără Brazilia, de patru ori campioană mondială la această categorie de vârstă, Spania și Argentina. Italienii sunt și ei de urmărit, după ce au cucerit titlul european la Under-17, iar Columbia vine în Qatar din postura de campioană sud-americană. La ediția din acest an, în premieră participă și echipa României. Naționala pregătită de Mircea Diaconescu face parte din grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun, iar primul test va fi unul dificil. România va debuta mâine, de la ora 17:30, împotriva Mexicului, de două ori campioană mondială la această categorie de vârstă.