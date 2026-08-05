Tragedie pe un teren de fotbal din Thailanda. Un jucător a murit după ce a fost lovit de fulger în timpul unei partide amicale.

Imediat după incident, un coleg de echipă a încercat să-i acorde primul ajutor, iar imaginile surprinse de martori au ajuns pe rețelele sociale.

Fotbalistul de 24 de ani al echipei Yala din liga a treia nu a putut fi salvat. Mai mulți jucători au fost răniți în timpul furtunii puternice.

Federația de Fotbal din Thailanda a transmis condoleanțe familiei, prietenilor și clubului, după tragedie.