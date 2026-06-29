Selecționerul Angliei, Tomas Tuchel, a confirmat cel mai scump transfer din Premier League. Potrivit antrenorului, Manchester City va rezolva detaliile achiziției lui Elliot Anderson până la meciul cu Republica Democratică Congo din șaisprezecimile Cupei Mondiale. Cetățenii vor plăti, conform unor surse, 130 de milioane de lire sterline pentru serviciile sale, ceea ce ar fi un record al campionatului englez.

Tomas TUCHEL, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ANGLIEI: „ Este o șansă foarte mare ca „treaba” să fie rezolvată înainte de șaisprezecimi. Este impresionant cum joacă, cum se antrenează, cum se comportă.”

Tomas Tuchel „a dat totul din casă” la conferința de presă a naționalei Angliei, confirmând zvonurile despre transferul lui Elliot Anderson. Neamțul a mai spus că mijlocașul englez a trecut și testele medicale la națională, cum se întâmplă de obicei înainte de orice transfer. Se așteaptă o adevărată bombă. Unele surse indică suma de 116 milioane de lire sterline, iar altele scriu despre 130 de milioane de lire sterline, adică peste 150 de milioane de euro.

Până acum, mutarea lui Alexander Isak de la Newcastle la Liverpool pentru 145 de milioane de euro este cea mai scumpă din istoria Premier League. Anderson va fi, cu siguranță, cel mai scump transfer al unui jucător englez și cel mai scump din istoria clubului Manchester City. Cetățenii nu au anunțat nimic oficial, mai ales că fotbalistul de 23 de ani se află la Campionatul Mondial, unde a livrat o pasă decisivă în meciul contra Croației.

Anderson ar urma să încaseze 1,2 milioane de lire sterline lunar, conform unor surse din presa britanică. Mijlocașul a jucat 50 de partide în sezonul trecut, semnând patru goluri și cinci pase decisive pentru Nottingham Forest. Pentru Manchester City ar putea deveni un pilon de bază al sistemului noului antrenor Enzo Maresca, cum a fost Rodri pentru Pep Guardiola. Câștigătorul Balonului de Aur în 2024 nu mai este în forma de altădată, Bernardo Silva pleacă liber de contract la Real Madrid, Mateo Kovacic și Nico Gonzalez nu pot prelua rolul central, așa că Anderson ar putea deveni una dintre cele mai importante piese din tabăra cetățenilor.