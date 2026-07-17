Tricoul purtat de legenda fotbalului brazilian Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958, meci în care a marcat de două ori, a fost vândut la licitație pentru 4,9 milioane de dolari, devenind cea mai valoroasă piesă de colecție asociată marelui fotbalist, a anunțat casa de licitații Sotheby's.

Tricoul cu numărul 10, purtat atunci de tânărul de 17 ani, în timp ce Brazilia a învins gazda Suedia cu 5-2 la Stockholm și a cucerit primul său titlu mondial, a atras 10 oferte din partea a peste cinci licitatori, a precizat casa de licitații.

Vânzarea a făcut ca acesta să devină al doilea cel mai scump tricou de fotbal vândut vreodată la licitație, după cei 9,3 milioane de dolari plătiți în 2022 pentru tricoul purtat de Diego Maradona când a marcat celebrul gol „Mâna lui Dumnezeu” pentru Argentina împotriva Angliei la Cupa Mondială din 1986.

Pele, care a murit în 2022 la vârsta de 82 de ani, a marcat de două ori în finala din 1958 și rămâne cel mai tânăr jucător care a înscris într-o finală de Cupă Mondială.

Tricoul fusese vândut anterior la licitație în 2004 pentru 70.505 lire sterline (105.600 dolari), potrivit Sotheby's, scrie flashscore.ro.