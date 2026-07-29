Un nou conflict de proporții se conturează în fotbalul mondial. UEFA a reacționat extrem de dur după informațiile potrivit cărora președintele FIFA, Gianni Infantino, pregătește un plan prin care ar urma să vândă participații din Campionatul Mondial către investitori.

Potrivit informațiilor publicate de The Times și Financial Times, Infantino ar intenționa ca FIFA să păstreze pachetul majoritar al competiției, în timp ce restul participațiilor ar urma să fie distribuite către cele 211 federații naționale afiliate FIFA și către investitori privați.

UEFA: „Fotbalul nu este al FIFA ca să fie vândut”

Conform acelorași surse, proiectul i-ar putea permite lui Gianni Infantino să devină, după încheierea mandatului său de președinte FIFA, în 2031, un fel de „comisar” al Campionatului Mondial, funcție care i-ar asigura în continuare control asupra competiției și ar fi extrem de profitabilă.

Până în acest moment, FIFA nu a comentat public informațiile apărute. Forul european a reacționat imediat printr-un comunicat extrem de ferm, în care susține că o astfel de inițiativă depășește orice limită acceptabilă.

„Aceasta depășește o limită pe care instituțiile care guvernează fotbalul nu ar trebui să o treacă niciodată. UEFA tratează această situație cu maximă seriozitate. La fel ar trebui să facă fiecare federație națională.

La fel ar trebui să procedeze toate părțile implicate: ligile, cluburile, jucătorii, suporterii, guvernele și toți cei cărora le pasă de viitorul fotbalului.

Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active care pot fi tranzacționate, mai ales în condițiile unei lipse totale de transparență privind cine ar avea de câștigat financiar. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Fotbalul nu este al FIFA ca să fie vândut”, a transmis UEFA.

Nu este primul conflict dintre UEFA și conducerea FIFA. Un precedent recent a apărut la Cupa Mondială, în cazul lui Folarin Balogun, când FIFA a decis să anuleze suspendarea atacantului american după intervenția președintelui SUA, Donald Trump, pe lângă Gianni Infantino. Decizia a stârnit nemulțumirea UEFA, condusă de Aleksander Ceferin, care a acuzat FIFA că a depășit „o linie roșie” și că a creat un precedent periculos prin ignorarea regulilor disciplinare, scrie gsp.ro.