A fost invitat de Everton la centrul de pregătire și în sala de conferințe, după ce soția l-a certat că se joacă pe calculator și face conferințe de presă imaginare în dormitor. Un fan al clubului britanic și-a îndeplinit visul, după ce filmulețul în care soția îl ia la rost a devenit viral pe internet.

„ Stai în dormitorul tău, un bărbat de 37 de ani, jucând un simulator de conducere a unei echipe și pretinzând că ai o echipă. ”

Bărbatul, cunoscut în mediul online drept „The Fat Centre Back”, era atât de prins în jocul Football Manager, încât răspundea cu voce tare unor întrebări imaginare, ca și cum ar fi fost antrenorul lui Everton, iar soția l-a certat.

„ - Spune-i asta lui Tarkowski(n.red. Căpitanul lui Everton), care stă chiar acolo.

- Ești un adult în toată firea cu doi copii.

- Încerc să vorbesc cu căpitanul.

- Evie, unde e tatăl tău?

- Suntem în sala de conferințe.

- Nu, suntem în dormitor.

- Exact.”

Imaginile au strâns milioane de vizualizări și au ajuns până la conducerea clubului. Everton l-a invitat la centrul de pregătire Finch Farm, unde fanul și-a ocupat locul în sala oficială de conferințe. De această dată, căpitanul James Tarkowski, căpitanul echipei, chiar era în fața lui.

„ - De obicei, am emoții la conferințe.

- Nu este deloc bine.”

Și soția a fost prezentă la întâlnire, astfel că a putut vedea cu ochii ei că, de data aceasta, echipa nu mai era imaginară.