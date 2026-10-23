Prima victorie pentru Universitatea Craiova în grupa unică a Ligii Conferinței. Campioana României a învins gruparea Inter d’Escaldes și mai are patru de jucat patru meciuri. Niciunul dintre următorii adversari nu a câștigat aseară.

Universitatea Craiova a început ca din tun partida cu Inter Club d’Escaldes și conducea cu 2 la 0 în minutul 5. Assad Al Hamlawi și Ștefan Baiaram au marcat din fața porții, după centrările lui Mora și Bancu. Campioana României s-a mulțumit cu golurile marcate, a oferit mingea adversarilor și a avut în continuare ocaziile mai importante. Deținătoarea titlului din Andorra a găsit drumul spre gol în minutul 77, dar a fost o zvâcnire de orgoliu. Elisor a stabilit scorul final de 3 la 1 pentru Craiova.

Universtiatea Craiova a acumulat patru puncte în două etape și mai trebuie să joace cu Egnatia, Brighton, Kairat Almaty și FC Copenhaga. Niciuna dintre aceste echipe nu a învins ieri. Egnatia a avut superioritate numerică din minutul 3 al partidei cu Aarhus din Danemarca, a condus cu 1 la 0, dar scandinavii au egalat și au smuls un punct. A fost remiză și la meciul dintre Jablonec și Brighton, în care britanicii au dominat autoritar, dar s-a încheiat 0 la 0. Totodată, FC Copenhaga și Steaua Roșie Belgrad au împărțit câte un punct, după ce a fost 2 la 2 pe terenul sârbilor. Formațiile s-au întrecut în execuții superbe de la distanță.

Iar Kairat Almaty a fost umilită pe teren propriu de Panathinaikos. Grecii au învins cu un categoric 5 la 1, marcând de două ori în prima repriză și de alte trei ori în actul secund.

Panathinaikos a câștigat primele două etape și conduce clasamentul unic din Liga Conferinței, având cel mai bun golaveraj printre cele opt formații cu maximum de puncte.