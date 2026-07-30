Campioana României, Universitatea Craiova, și-a încheiat parcursul în preliminariile Champions League. Echipa de peste Prut a remizat cu Levski Sofia în retur, după ce bulgarii au câștigat la limită primul meci.

Levski a avut un plan clar pentru returul de la Craiova, după victoria cu 1 la 0 din primul meci. Bulgarii au început partida în atac, în timp ce echipa din România a încercat să se acomodeze și să controleze cât mai mult mingea. Până au înțeles oltenii cum trebuie să joace era deja 2 la 0 pentru Levski. Echipa din Sofia a marcat prin Bala și Neves, care au avut șuturi de la distanță mascate de fundașii adverși. Francezul Steven Nsimba a fost cel mai periculos jucător al Craiovei în prima parte, care a

mărit ritmul înainte de pauză, pentru a reduce din diferență până a pleca la vestiare. David Matei a luptat ca un leu la o fază, în care rămăsese singur cu mai mulți adversari și a centrat perfect spre căpitanul Nicușor Bancu. Golul din prelungirile prime reprize le-a dat aripi campionilor din România, care au egalat în primele minute ale reprizei secunde.

Fundașul Adrian Rus a avut o execuție de manual din lovitură liberă, șutul fenomenal ajungând la vinclu. Era 2 la 2 și Craiova mai avea nevoie de un gol pentru a egala la general, ceea ce ar fi adus prelungirile pe arena Ion Oblemenco. Bătălia s-a transformat într-un duel pe contre. Fotbaliștii de viteză de la Levski au avut câteva acțiuni foarte periculoase, căpitanul Dimitov a lovit și transversala în minutul 78, în timp ce gazdele au luat cu asalt careul advers, dar fără rezultat. În primul minut adițional, Levski ar fi putut încheia toate calculele, însă bara le-a mai dat speranțe românilor.

Universitatea Craiova nu a putut să înscrie golul salvării, așa că părăsește Liga Campionilor în turul doi preliminar. Elevii lui Filipe Coelho își continuă parcursul în a treia rundă de calificare a Ligii Europei, unde vor întâlni campioana Finlandei, KuPS, cea care a fost eliminată din Champions League de Sabah, după 3 la 0 în dublă manșă.