Spectacol total în campionatul României. Campioana Universitatea Craiova a făcut instrucție cu Sepsi chiar pe terenul adversarei, pe care a învins-o cu un categoric 5 la 0. Oltenii au lovit încă din primele minute, au continuat recitalul după pauză. Victoria le-a adus craiovenilor locul secund în clasament, la un singur punct de liderul Dinamo. 

Arcadie Munteanu
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Universitatea Craiova a demonstrat că este pregătită să-și apere titlul de campioană. Formația pregătită de Filipe Coelho a dominat categoric duelul cu Sepsi, în ultimul meci al etapei a 13-a din Superliga României, și a plecat de la Sfântu Gheorghe cu toate cele trei puncte. 

Oltenii au avut nevoie de numai două minute pentru a deschide scorul. După un corner executat de Alexandru Cicâldău, fundașul ucrainean Oleksandr Romanchuk a trimis mingea în poartă și a dat startul serii perfecte pentru echipa sa. Craiovenii au continuat să controleze jocul, iar în minutul 34 și-au dublat avantajul. Tudor Băluță a fost faultat în careu de Rose, arbitrul a dictat penalty, iar Al Hamlawi a transformat lovitura de la 11 metri fără emoții.

După pauză, campioana a revenit pe teren hotărâtă să închidă definitiv partida. În minutul 49, același Al Hamlawi a reușit dubla, cu un șut plasat din interiorul careului.

Cu un avantaj liniștitor, Filipe Coelho a mutat apoi de pe banca tehnică, iar schimbarea s-a dovedit inspirată. Simon Elisor a intrat în minutul 71 și a avut nevoie de o singură atingere a mingii pentru a marca. Pe final același atacantul francez a lovit din nou. Elisor a reluat cu capul, după centrarea lui Mihnea Rădulescu, și a stabilit scorul final de 5 la 0. Victoria este cu atât mai importantă cu cât oltenii au ajuns la șase succese consecutive în Superliga României. În urma acestui rezultat, campioana a urcat pe locul al doilea, cu 29 de puncte, la numai unul în spatele liderului Dinamo București. Rapid completează podiumul, cu 27 de puncte.

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