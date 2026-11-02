Kimi Antonelli a primit duminică mesaje de felicitare și omagii emoționante din toate colțurile paddockului Formulei 1, după ce a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria competiției, la Marele Premiu de la Ciudad de México.

Italianul în vârstă de 20 de ani a terminat pe locul al treilea pentru Mercedes, în spatele cvadruplului campion de la Red Bull, Max Verstappen, și al septuplului campion de la Ferrari, Lewis Hamilton. Acesta din urmă l-a ridicat apoi în brațe, iar sărbătoarea a început, scrie flashscore.ro

„Este o zi foarte specială”, a declarat apreciatul său inginer de cursă, Peter „Bono” Bonnington, care a lucrat cu septuplul campion Michael Schumacher și cu Hamilton și îl consideră pe noul campion — primul campion mondial al Italiei după 1953 — un alt talent al generației sale.

„Un tânăr a doborât recordul pentru cel mai tânăr campion mondial. Cred că este primul dintr-o serie lungă. Sunt pur și simplu extrem de fericit pentru el, mă bucur enorm. Mă simt privilegiat că lucrez alături de el și că trebuie să-i suport farsele și șotiile, inclusiv pistoalele cu apă și toate celelalte. Așa este el. Acesta este doar primul capitol, iar în această seară zburăm spre casă și vom organiza o petrecere în avion”, a adăugat Bonnington.

Antonelli a avut aceeași opinie și a spus că a fost „cu adevărat incredibil” să împartă podiumul cu multipli campioni, Verstappen și Hamilton.

„Aștept cu nerăbdare să mă duelez din nou cu ei în viitor. Acesta este doar începutul. Această victorie marchează începutul unei noi etape, pe care să construiesc, continuând să progresez și să încerc să câștig un titlu mondial”, a spus el.

Tatăl său, Marco Antonelli, care are propria echipă de curse, a declarat: „Acesta este cel mai frumos mod prin care Kimi îi poate mulțumi echipei Mercedes pentru că a crezut în el. Este incredibil. Voi realiza abia în următoarele zile ce a reușit Kimi.”

Hamilton, care l-a indicat pe Antonelli drept succesorul său la Mercedes atunci când a plecat la Ferrari în 2025, a declarat: „Felicitări uriașe pentru Kimi și Mercedes. Este minunat să-i văd pe toți aici sărbătorind. Să devii cel mai tânăr campion mondial din istorie este ceva cu adevărat fenomenal și sunt foarte recunoscător că particip la această cursă și că pot fi martor la acest moment. A avut un sezon extraordinar și a gestionat totul atât de bine, cu multă eleganță și modestie.”

Verstappen a adăugat: „Este incredibil ce sezon a avut. Să reușești asta la o asemenea vârstă este cu adevărat impresionant și este minunat să vezi întreaga echipă sărbătorind alături de el. Familia lui este aici, de asemenea, așa că sunt sigur că pentru el este o zi foarte emoționantă și sunt foarte mândru de el.”

Campionul mondial en-titre, Lando Norris de la McLaren, a declarat: „Pur și simplu, îi transmit cele mai sincere felicitări. Le merită. A fost incredibil în acest an. Și asta este puțin spus. Felicitări, mai ales la vârsta lui. La 20 de ani, este ceva cu adevărat impresionant. Merită pe deplin acest succes. Sper ca, deși este tânăr, să iasă și să sărbătorească. A avut un sezon remarcabil, așa că sunt pur și simplu foarte fericit pentru el.”

Șeful echipei Mercedes, Toto Wolff, l-a adus pe Antonelli la Mercedes la vârsta de 11 ani, după ce Ferrari îl refuzase.

„Când Lewis mi-a spus că urma să plece la Ferrari, prima mea reacție a fost să-l iau la noi. Am avut sponsori care ne-au părăsit din cauza acestei decizii. «Cine este puștiul acesta?»” și-a amintit Wolff.

„A fost un an dificil, dar acum ceilalți au primit răsplata deplină. Un an dificil, iar acum — acest moment. Sunt foarte mândru de echipă pentru încrederea acordată și pentru că am reușit să livrăm. Și el este încă doar un puști. În echipă sunt toți acești englezi rigizi și lipsiți de emoții, iar apoi apare acest băiat italian care îi îmbrățișează pe toți, schimbă atmosfera și acum toți britanicii se îmbrățișează între ei. Și este în continuare un puști, are doar 20 de ani. Este minunat să vezi asta. Participă la ședințe, apoi merge la parcul acvatic cu prietenii săi”, a conchis el.