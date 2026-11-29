Victorie la limită în Cupa Mondială de schi alpin. Neozeelandeza Alice Robinson a reușit să o învingă pe americanca Mikaela Shiffrin chiar pe terenul acesteia, în slalomul uriaș de la Killington. Cele două au fost despărțite de numai 11 sutimi de secundă, după o cursă spectaculoasă, desfășurată în condiții meteo dificile.

Cele mai bune schioare ale lumii s-au adunat în stațiunea Killington, din statul american Vermont, în cadrul unei noi etape din Cupa Mondiale de schi alpin. La startul probei de slalom uriaș s-au aliniat 56 de sportive, reprezentând 15 țări, iar vremea le-a pus la grea încercare pe sportive.

Americanca Mikaela Shiffrin a fost cea mai rapidă în prima manșă și spera să obțină victoria în fața propriilor suporteri, însă manșa secundă avea să schimbe clasamentul. Condițiile de pe pârtie s-au înrăutățit considerabil.

Ceața, vântul și ploaia au redus vizibilitatea, iar zăpada moale a devenit tot mai dificilă pe măsură ce sportivele coborau. Astfel Alice Robinson a reușit o evoluție foarte bună și a trecut în fruntea clasamentului.

Și mai rămânea de coborât doar Mikaela Shiffrin, singura care o putea depăși. Americanca nu a mai reușit însă să repete evoluția din prima manșă. O mică pierdere de echilibru la începutul coborârii a costat-o prețios. Shiffrin a încheiat concursul cu 11 sutimi în spatele lui Robinson, ocupând locul secund.

Podiumul a fost completat de o altă americancă, Paula Moltzan. Pentru Alice Robinson, victoria de la Killington reprezintă al optulea succes din carieră în Cupa Mondială și al șaptelea în proba de slalom uriaș. Neozeelandeza a ajuns astfel la 25 de clasări pe podium în circuitul mondial.