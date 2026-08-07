Real Madrid a anunțat prelungirea contractului lui Vinicius Junior de 26 de ani. Noul angajament al brazilianului este valabil până pe 30 iunie 2032.

Real Madrid a confirmat prelungirea contractului cu Vinicius Junior

Vinicius și Real Madrid au ajuns la un acord după aproape un an de negocieri. Precedentul contract avea scadența în vara anului 2027.

„Real Madrid CF și Vinicius Jr. au convenit să prelungească contractul jucătorului nostru”, care este acum legat de club până la 30 iunie 2032.

Vinicius Jr. a ajuns la Real Madrid în iulie 2018, la vârsta de 18 ani. În cele opt sezoane în care a purtat tricoul nostru, a jucat 375 de meciuri, marcând 128 de goluri și câștigând 14 titluri: 2 Ligi ale Campionilor, 3 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 2 Supercupe UEFA, 3 titluri în La Liga, 1 Copa del Rey și 3 Supercupe ale Spaniei.

Contribuția sa la toate aceste titluri a fost esențială datorită jocului său, paselor decisive și golurilor sale, inclusiv pe cele marcate în ultimele două finale de Ligă a Campionilor pe care Real Madrid le-a câștigat: a paisprezecea (Paris, 2022) și a cincisprezecea (Londra, 2024).

Real Madrid: „Vinicius Jr. a devenit unul dintre cei mai importanți jucători”

În perioada petrecută la Real Madrid, Vinicius a câștigat premiul FIFA pentru cel mai bun jucător masculin în 2024, a fost desemnat Balonul de Aur al Cupei Intercontinentale 2024, Cel mai bun jucător al Ligii Campionilor 2023-2024, Balonul de Aur al Cupei Mondiale a Cluburilor 2022 și Cel mai bun tânăr jucător al Ligii Campionilor 2021-2022.

În plus, a fost inclus în FIFA World XI (2024), de două ori în FIFA FIFPro World11 (2023 și 2024) și de trei ori în Echipa Sezonului din Liga Campionilor (2021-2022, 2022-2023 și 2023-2024).

Vinicius Jr. a devenit unul dintre cei mai importanți jucători într-una dintre cele mai de succes perioade din istoria noastră”, se arată într-un comunicat emis de Real Madrid și citat de Marca.

Ieri, starul brazilian s-a întâlnit cu reprezentanții „Los Blancos”, avându-l alături pe agentul său. Discuțiile au fost pozitive, iar părțile au bătut palma în cele din urmă.

Ultimele informații indică o creștere a ofertei de prelungire a contractului pentru Vinicius la un salariu 22 de milioane de euro pe an. Remunerația sa a fost de 15 milioane de euro.