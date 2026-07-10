Visul britanicului Arthur Fery s-a spulberat în semifinalele de la Wimbledon. Britanicul din afara top 100 ATP a ajuns miraculos în penultimul act, unde nu a rezistat în fața campionului de la Roland Garros, Alexander Zverev. Neamțul se va bate pentru al doilea titlu de Mare Șlem al anului cu învingătorul bătăliei dintre liderul ierarhiei mondiale, Jannik Sinner și Novak Djokovic.

Arthur Fery a ținut piept doar în primul set, când s-a ajuns la tie-break, iar experiența neamțului și-a spus cuvântul. În actul secund, Fery a câștigat primul game, însă apoi Zverev a preluat complet controlul. Germaul a legat cinci game-uri consecutive și a învins cu 6 la 2. Partida s-a încheiat în minim de seturi, Zverev câștigând și ultima parte, scor 6 la 4.

Pentru actualul număr 3 mondial este a doua finală de Mare Șlem consecutivă, după cea de la Roland Garros, când a câștigat primul său titlu major. Alexander Zverev are câte o calificare în finală la toate cele patru Grand Slam-uri, câștigând doar pe zgură. Ca să devină campion pe iarba din Londra va trebui să dea testul suprem, deoarece indiferent de cine va câștiga între Djokovic și Sinner, bătălia decisivă va fi de foc.