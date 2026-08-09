Judocanul moldovean Vladimir Iacomi a urcat pe podium la Cupa Europei de juniori de la Skopje. Sportivul a cucerit medalia de bronz în categoria de până la 60 de kilograme, după ce a obținut trei victorii și a cedat doar în semifinale. Judocanul nostru a oferit și câteva procedee spectaculoase.

Vladimir Iacomi a început competiția cu o victorie în fața francezului Enzo Penez, după care l-a învins pe turcul Necdet Pala.

În sferturi, moldoveanul a trecut și de canadianul Vincent Nepton, calificându-se în semifinale.

Acolo, Iacomi a fost învins de un bielorus, cel care avea să câștige ulterior categoria de greutate.

Moldoveanul a revenit însă în lupta pentru podium și a obținut medalia de bronz.

La ediția din acest an a Cupei Europei de la Skopje, Republica Moldova participă cu 10 judocani. În total, competiția reunește judocani din 33 de țări.