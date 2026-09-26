Franța, Italia și Belgia au disputat și ele primele meciuri, după schimbarea antrenorilor principali. Zinedine Zidane a câștigat prima confruntare la cârma naționalei cocoșului galic, dar victoria cu Turcia a costat echipa accidentarea liderului Kylian Mbappe. Totodată, revenirea lui Roberto Mancini pe banca tehnică a Italiei s-a încheiat cu înfrângere contra reprezentativei Belgiei.

Presingul naționalei Franței i-a făcut pe turci să greșească, iar Michael Olise l-a găsit demarcat pe Kylian Mbappe, care a deschis scorul în minutul 54. La scurt timp, căpitanul francezilor a suferit o accidentare la genunchiul stâng și rămâne de văzut cât va lipsi de pe teren. Turcia a jucat cu multă determinare, iar Arda Guler a dirijat atacurile. Deși raportul șuturilor a fost echilibrat, Franța a învins cu 1 la 0. A fost primul meci pe banca tehnică a „cocoșilor galici” pentru Zinedine Zidane. După Cupa Mondială și-a schimbat antrenorul principal și Belgia, fiind numit Mark van Bommel, în timp ce marea absentă a turneului, Italia, l-a reinstalat pe Roberto Mancini în fruntea staff-ului. Pe Estadio Olimpico din Roma, gazdele au ratat primele ocazii, iar în minutul 20, noul jucător de la PSG, Mika Godts, a finalizat un contraatac. Portarul Belgiei, Lammens, și-a salvat echipa în numeroase rânduri, în timp ce Belgia a lovit tăios cu acțiuni în viteză. După un sfert de oră în actul secund, Dodi Lukebakio a făcut 2 la 0.

Până la final nu s-a mai înscris, așa că fostul mijlocaș olandez, Mark van Bommel, și-a asigurat un debut victorios pe banca tehnică a Belgiei, care alături de Italia, Franța și Turcia împart grupa din Liga A. În al doilea eșalon valoric, Ucraina a învins cu 1 la 0 Ungaria, iar Irlanda de Nord a câștigat, neașteptat, cu același scor pe terenul Georgiei lui Kvicha Kvaratskhelia, care nu a transformat un penalty atunci când era 0 la 0 și a încasat singurul gol în al nouălea minut de prelungire.