Zimbru Chișinău a fost la câteva minute distanță de a câștiga duelul cu Noah din turul doi de calificare al Ligii Europei. Oaspeții au egalat aproape de sfârșitul partidei, așa că totul se va decide în returul din Armenia. Totodată, Sheriff Tiraspol este ca și eliminată din aceeași rundă a competiției, după eșecul drastic în fața grupării Maccabi Tel-Aviv.

Noah a luat mingea sub controlul său din startul meciului de la Chișinău și, inevitabil, ocaziile au început să apară la poarta galben-verzilor. Goalkeeper-ul de la Zimbru, Ivan Dokic, a avut o serie de intervenții salvatoare, care i-au făcut pe coechipierii săi să prindă la curaj. În minutul 42, brazilianul Caio Dantes a avut o trecere superbă în flancul stâng de atac și i-a pasat în zona centrală lui Ștefan Bîtcă, care a preluat spectaculos și a deschis scorul.

Vicecampioana Armeniei, Noah a fugit după egalare în partea a doua a duelului, dar toate încercările de a pune în pericol poarta adversă erau oprite de fundași și goalkeeper-ul Dokic. Totuși, oaspeții și-au atins obiectivul, târziu, în minutul 88. Mijlocașul român, Valentin Costache a reluat cu capul o centrare din corner și a stabilit rezultatul final de 1 la 1.

În paralel, Sheriff Tiraspol a jucat acasă împotriva celor de la Maccabi Tel-Aviv, care în sezonul trecut au evoluat în faza de grupă unică a Ligii Europei. Israelienii au fost mai buni la toate capitolele și au condus cu 2 la 0 în prima parte, când au înscris Sayed Abu Farkhi și Dor Peretz. După pauză, Maccabi a mai înscris de trei ori și s-a impus cu un categoric 5 la 0. Sagiv Jehezkel, Abu Farkhi încă o dată și Issouf Sissokho au marcat în poarta tiraspolenilor

La Maccabi, moldoveanul Ion Nicolaescu este în continuare indisponibil, din cauza accidentării la ligamentele încrucișate ale genunchiului. Sheriff va juca în returul de peste o săptămână, dar are nevoie de un miracol. În cazul în care va fi eliminată din Liga Europa, deținătoarea Cupei Moldovei va evolua în turul trei de calificare în Liga Conferinței, unde va da piept cu învinsa confruntării dintre St. Gallen și Benfica Lisabona.